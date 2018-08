EXCLUSIV EvZ. Ecaterina Andronescu: „Structurile de conducere din PSD nu mai funcționează”

Scrisoarea deschisă pe care a trimis-o senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, în care critică modul cum funcționează acum partidul din care face parte, continuă să facă valuri în rândul formațiunii. Mulți dintre liderii locali susțin că Ecaterina Andronescu are dreptate, dar nu vor să își facă opiniile publice deoarece astfel de gesturi sunt sancționate.





Într-o declarație făcută ieri pentru Evenimentul zilei, Ecaterina Andronescu a spus că deși au fost valuri de atacuri la adresa ei, își menține declarațiile conform cărora în PSD nu mai există comunicare și că puterea și deciziile luate aparțin unui grup restrâns.

„Eu nu am de gând să plec din partid. Nu vreau să discut despre plecarea mea la formațiunea domnului Ponta. Eu aș vrea ca social democrații să își revină și să realizeze situația critică în care ne aflăm. Nu mai există comunicare. În deciziile care se iau nu suntem consultați. De exemplu, Consiliul Național nu mai func ționează de doi ani, nici președinte nu are. Nu se poate ști despre starea reală lucrurilor din țară”, a declarat Andronescu.

Senatoarea s-a referit apoi la modul de guvernare. „PSD a pornit cu un program de guvernare foarte bun. Ne-am luat toate zoaiele pentru promisiunile făcute. Poate chiar reușim să guvernăm așa cum am promis”, a spus social democrata.

Guvernul, veriga slabă a PSD

Andronescu a mai precizat că un guvern trebuie să guverneze pentru toată lumea, așa cum un președinte este președinte și pentru cei care nu l-au ales. „Pentru că este vorba despre Diaspora și evenimentele triste care au avut loc. Nimeni nu a plecat de bine din România. Dar nimeni nu se gândește la oamenii aceia care trăiesc în alte țări. Desigur, unii au o viață bună acolo și individual au reușit să se integreze. Dar nu putem vorbi despre comunități închegate acolo. Eu am fost în astfel de comunități. Am aflat că nu merg la vot pentru că nu sunt întrebați despre problemele lor. Ei încearcă să ducă o parte din România acolo. Mi s-a așezat un nod în gât când am văzut cum petrec, cum improvizează, cât de mult duc dorul țării”, a povestit Ecaterina Andronescu

Fără taxe consulare, dar fără asistență

Senatoarea PSD a mai vorbit, în legătură cu Diaspora, despre un caz care a revoltat-o. „Statul român are o răspundere pentru cetățenii ei, oriunde ar fi. Am aflat despre un caz din Italia. Soțul unei românce a avut un accident de muncă acolo, în urma căruia a rămas paralizat. Ea singură se luptă cu autoritățile de acolo pentru că nimeni din țară sau de la Ambasadă nu a ajutat-o. S-au eliminat taxele consulare, foarte bine. Dar nu este suficient”, a afirmat Ecaterina Andronescu.

