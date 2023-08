Andrew Tate, la Antena 3. Controversatul personaj se prezintă publicului. Live Text

Antena 3 difuzează un interviu realizat cu Andrew Tate, controversatul milionar implicat în afaceri dubioase pe teritoriul României, dar și a altor state. Împreună cu fratele său, Tristan, el a fost trimis în judecată, de DIICOT, pentru trafic de persoane, viol și formarea unui grup infracțional a cărui scop era exploatarea sexuală a femeilor.

Antena 3 i-a oferit ocazia, lui Andrew Tate, să-și prezinte punctul de vedere și să răspundă acuzațiilor care i-au fost aduse, într-un amplu interviu, iar controversatul personaj nu a ratat-o.

Interviul va fi difuzat în această seară, de la ora 20.00 pe Antena 3 și în format live text de EVZ.

Realizatorii interviului îl descriu pe Andrew Tate, drept un personaj care oferă „răspunsuri interesante” la întrebările pe care le primește. Mai mult, aceștia susțin că din răspunsuri vom afla, nu doar câți bani are Andrew Tate, cum îi obține, ci și dacă respectă femeile sau dacă le-a lovit.

„O să vedem împreună cât de interesant răspunde întrebărilor. Sunt moment cu adevărat surprinzătoare în acest interviu din multe puncte de vedere şi doar urmărind acest interviu veţi înţelege. Sunt stări diferite pe care le are şi sunt şi momente în care se blochează. Andrew Tate are un moment în care se blochează încercând să îmi răspundă la unele întrebări.

Nu o să dezvălui foarte multe. Interviul va fi în exclusivitate mâine seară, aici, la Antena 3 CNN, în două părţi pentru că este un interviu amplu, un interviu în care Andrew Tate răspunde acestor acuzaţii ce i sunt aduse. Să nu uităm că vorbim despre viol, că a format un grup organizat, despre faptul că a exploatat şi traficat femei. Sunt întrebări directe pe care i le adresez pentru că acest caz se desfăşoară în România, acuzaţiile au venit aici în România. Sunt români şi românce implicaţi în acest caz şi cred că e important să privim şi din această perspectivă, nu doar din cea globală.

Cred că a ales Antena 3 CNN pentru felul echilibrat în care noi am tratat acest caz de la început. Am prezentat toate părţile, am arătat exact care sunt evoluţiile, ce spun anchetatorii, care sunt poziţiile fraţilor Tate cu privire la ce sunt acuzaţi şi sincer mă bucur că a decis Andrew Tate să avem acest dialog şi o să vezi că nu e deloc un dialog cald. Nu m-am dus acolo ca un judecător, ci m-am dus acolo ca un jurnalist care vrea să înţeleagă această speţă. O să aflăm şi câţi bani are, o să aflăm şi din ce face bani, dacă a lovit vreo femeie, dacă respectă femeile, dacă e misogin. Sunt multe întrebări la care Andrew Tate răspunde”, a mai spus Sabina Iosub.