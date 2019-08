„Nu guvernul din care fac parte a readus geopolitica în spațiul public. Noi am decis să comemorăm în data de 23 august victimele tuturor regimurilor totalitare, pentru că – indiferent de ideologie – acestea au adus suferința și frica pe meleagurile noastre, lipsindu-i pe oameni de bunul cel mai de preț: demnitatea. Ne-am să fie o comemorare care să unească societatea. Din păcate, există însă politicieni care pângăresc traumele trăite de părinții și bunicii noștri pentru a obține dividende politice.

Pe de altă parte, cred sincer: niciun om de pe acest Pământ, printr-o vizită la Chișinău, nu poate schimba istoria poporului nostru. Așa cum niciun concert nu ne poate face să uităm crimele comise aici în numele unui regim pe care astăzi unii încearcă să îl spele de păcate. Ca primar ales al capitalei vă mai spun ceva: eu nu aș fi autorizat în Piața Marii Adunări Naționale, cel mai sacru și unificator spațiu din istoria țării noastre, un eveniment de natură să divizeze societatea.

Societatea pare tot mai sceptică în privința capacității noii guvernări de a reclădi statul de drept, iar alegerea lui Vladimir Țurcan în funcția de președinte al Curții Constituționale pare să confirme opiniile pesimiștilor. Ce șanse mai are Republica Moldova să salveze statul de drept?

Alegerea lui Țurcan reprezintă o șansă istorică amanita de a salva reputația Curții Constituționale, după trecutul rușinos al acestei instituții. Niciun fost politician nu avea ce căuta în funcția de președinte al Curții. Înțeleg și împărtășesc indignarea societății civile. De altfel, v-o spun la fel de direct că m-a dezamăgit atitudinea judecătorilor desemnați, care nu au înțeles că oamenii așteaptă transparență și nu ascunderea în spatele unor formalisme”, a spus Andrei Năstase.

Întrebat despre faptul că unii analişti politici afirmă că nu există rezultate concrete din partea MAI, Andrei Năstase a spus că preferă să urmeze calea paşilor mărunţi.

„Îmi permit să vă contrazic. Personal cred că graba strică treaba și am preferat să mergem pe o cale a pașilor mai mărunți, dar mai trainici. Cât despre realizări, vă dau câteva exemple dintre cele mai recente. Vineri, bunăoară, a avut loc vizita secretarului de stat din MAI al României Raed Arafat, cu care am convenit asupra demarării unui proiect-pilot de tip SMURD în zona de Sud, care va fi urmat de altele la Bălți și Chișinău, și care m-a asigurat că sprijină viziunea mea de integrare a serviciilor de urgență într-o singură structură aflată în subordinea ministerului, precum și trecerea serviciului 112 la MAI, pentru a asigura eficientizarea acestuia – pentru că, după cum știți, oamenii se plâng de timpii lenți de intervenție. Am pus capăt unui vechi obicei care tot revine, din păcate: mașinile-capcană ale Poliției care se ascundeau pentru a-i prinde pe șoferi se vor ocupa acum de prevenție, iar polițiștii au ordin să nu mai oprească mașinile fără temei legal. Am inițiat un proiect-pilot de fluidizare a circulației în Chișinău. Dacă până recent, orice anchetă asupra crimelor grave era împiedicată de nevoia de a trimite mostre ADN în străinătate, procesele fiind tărăgănate cu lunile și anii, în urma intervenției mele deja de câteva săptămâni acestea se pot face prompt la Centrul de Medicină Legală din Chișinău. În gara feroviară din Chișinău turiștii care ne vizitează țara se pot înregistra rapid și comod la un nou oficiu al Biroului Migrație și Azil dacă vin cu trenuri ce trec prin segmentul transnistrean, în loc să umble pe drumuri pe la instituții și să stea la cozi.

Pot aduce exemple de zeci de anchete penale instrumentate de structurile MAI ce au fost remise procuraturii sau se află încă în gestiunea noastră, despre care urmează încă să auziți. Ancheta inițiată în cazul Avia Invest și efectele produse de aceasta, stoparea tranzacționării obscure a Aeroportului Internațional Chișinău, sunt parte a unui proces complex de demantelare a schemelor de corupție care au secătuit Republica Moldova. Pași mici, dar concreți, pentru că eu prefer să fiu un ministru al faptelor, al lucrului bine făcut.

Dar totuși există numeroase funcții vacante și sunt oameni în sistem care vorbesc despre disfuncții grave.

Există funcții vacante pentru că eu nu am putut accepta ca în poziții de răspundere să se mai afle persoane care au comis sau tolerat abuzuri – sau care au admis politizarea Ministerului Afacerilor Interne! Iar acum prioritar este să găsim oameni competenți care să ocupe funcțiile rămase vacante, nu să ne grăbim să le ocupăm doar de dragul de a bifa niște indicatori statistici. Este nevoie de oameni corecți, integri și profesioniști – iar identificarea acestora necesită timp. Luăm însă măsuri și în curând vom demara un program nou de formare managerială, astfel încât funcțiile de conducere să fie preluate de oameni școliți conform celor mai bune practici internaționale”, a conchis Andrei Năstasem potrivit media.md

