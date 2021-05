Astfel, Caramitru jr. sfătuiește multinaționalele din România să mărească accelerat salariile angajaților, pentru a fi sigure că profitul rămâne atractiv. Acesta spune că, din punctul lui de vedere, este singura soluție pentru păstrarea personalului.

„Economie de piață anul 1. înseamnă că prețul muncii pe care îl oferiți e prea mic„

„Oameni buni. Soluția e foarte simplă. Economie de piață anul 1. înseamnă că prețul muncii pe care îl oferiți e prea mic. Trebuie să creșteți salariile accelerat. Da, știu – e complicat să mai faci profit așa. Dar se poate și e ok dacă măriți un pic prețurile. Per total toată lumea câștigă. Măriți prețurile cu 3-4% și salariile cu 10%, cel puțin. Rata voastră de profit rămâne la fel. Pe volum însă mai mare, că o să fie mai mulți cumpărători, crește clasa medie.

Oricum nu aveți de ales. Asta e. Nu vă lasă HQ (n.r. – headquarters, conducerea)? Atunci ar fi cazul să demisionați pentru că oricum business-ul se va duce dracului rapid.

„Eu de când lucrez și investesc în Romania, din 2007 – am plătit oamenii nivel vest„

PS: eu de când lucrez și investesc în Romania, din 2007 – am plătit oamenii nivel vest minus max 30% (e ok că și costul chestiilor e mai mic aici – Per total au nivel de viață un pic mai bun ca în vest). Nu a plecat nimeni și am angajat numai oameni de top top. Ideea e să iei oameni mai buni decât media și să îi plătești mult peste media locală. Și business-urile au mers super, nicio problemă. Când ai oameni tari care sunt și foarte motivați e imposibil să nu meargă”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

