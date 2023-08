Andrei Baciu, numit președinte al CNAS. Promite un mediu mai uman pentru pacienți

Andrei Baciu a fost numit de premierul Marcel Ciolacu în funcţia de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Acesta a transmis, joi, că după mai bine de 3 ani şi jumătate la Ministerul Sănătăţii ca secretar de stat şi o implicare de un an şi jumătate în conducerea CNCAV, se bucură să înceapă un nou drum.

Liberalul a remarcat că România are nevoie de o societate în care sănătatea nu e doar o prioritate, ci „o realitate împlinită”. Fost secretar de Stat în Ministerului Sănătăţii, acesta a avut de gestionat în mandatul său criza pandemică.

”După mai bine de 3 ani şi jumătate în inima Ministerului Sănătăţii ca secretar de stat şi o implicare de un an şi jumătate în conducerea CNCAV, am ales să păşesc pe un nou drum. Toată această perioadă care a fost dominată de un eveniment pe care (sper să) nu-l întâlneşti decât o dată în viaţă, o pandemie care a afectat întreaga planetă, mi-a oferit o experienţă inestimabilă. Din care am învăţat enorm. Atât profesional, ca medic, cât şi la nivel uman, personal. Toată această experienţă mă face încrezător că voi putea face lucruri bune pentru pacienţii din România şi din postura de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate”, a scris Andrei Baciu pe Facebook.