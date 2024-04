Monden Andreea Sasu și Philipp Plein au aflat sexul copilului pe care îl așteaptă. Cei doi au dat o mega petrecere la Monaco







Andreea Sasu și Philipp Plein au organizat o petrecere de pomină după ce au aflat sexul copilului lor. Cei doi nu se mai ascund de ochii lumii, iar acum au postat împreună și pe rețelele de socializare. Philipp Plein va avea al patrulea băiețel de la a treia femeie din viața lui.

Lucru pe care fanii lui, dar și ai Andreei nu l-au văzut cu ochi buni. Drept urmare cei doi au decis să restricționeze comentariile la postări. Cu toate acestea în timp ce ei petreceau de zor, Lucia Bartoli, mama a doi dintre fii lui Plein posta un filmuleț cu ea și copii.

Petrecere contestată de internauți

Iar această postare a fostei iubite a designerului a strâns peste o mie de comentarii într-un timp record. Fanii Luciei și-au exprimat susținerea pentru ea. Pe de altă parte internauții și-au exprimat dezaprobarea pentru noua relație a lui Plein, alături de fosta iubită. Ba mai mult, majoritatea dau vina pe designer pentru nestatornicia lui.

Alții o învinuiesc pe româncă pentru că a acceptat să îi fie iubită, deși el are doi copii cu Lucia și cei doi aveau o relație fericită până acum un an. Cert este că atât Philipp cât și Andreea nu sunt la prima tentativă de a fi împreună. Cei doi au mai fost o relație de peste un an în urmă cu 6 ani de zile.

Ce au în comun Philipp Plein și Alex Bodi

Cu toate acestea, se pare că tot infidelitatea designerului a dus la despărțirea cuplului. La acel moment, Justyna Gradek, o poloneză, care i-a fost iubită pentru scurt timp lui Alex Bodi, a fost cea care i-a pus capac lui Plein.

Pentru câteva săptămâni cei doi au părut de nedespărțit, până când în peisaj a intrat Lucia Bartoli. Doar că se pare că nici ea nu a reușit să îl stăpânească pe designer. Astfel că acesta s-a întors la româncă.