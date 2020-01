Andreea Raicu a ieșit la atac. Ea a transmis pe un cont personal de socializare un mesaj dureros în care își revarsă nervii și gândurile despre cele întâmplate în Australia.

„Azi am deschis telefonul dupa cateva zile in care am vrut sa am putina liniste si m-am ingrozit. 7 oameni au murit in ultimele 24 de ore si peste jumatate de miliard de animale au fost omorate in incendiul devastator din Australia. E sfasietor. Sa ne rugam pentru ei.”, este mesajul postat de Andreea Raicu pe Instagram.

Incendiile din Australia continuă să facă victime. Statisticile sunt înfiorătoare. Până acum și-au pierdut viața 24 persoane, iar experți care analizează și monitorizează îndeaproape incendiile din Australia sunt de părere că numărul victimelor din rândul animalelor a ajuns la aproximativ un miliard de vietăți.

