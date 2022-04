Andreea Marin vrea să revină în televiziune! Proiectul pe care nu l-ar refuza niciodată

Andreea Marin este una dintre cele mai apreciate vedete din România. Și-a început cariera la TVR Iași, apoi s-a mutat la București și pentru o perioadă a prezentat jurnalul de știri.

A scris însă istorie în televiziune cu emisiunea „Surprize, Surprize”. Timp de 9 ani a prezentat 18 sezoane la TVR. Cunoscuta prezentatoare a recunoscut în cadrul unui podcast faptul că și-ar dori să revină pe micile ecrane în cazul în care proiectul s-ar relua. Aceasta este convinsă că emisiunea ar fi un real succes chiar și astăzi.

În momentul în care a ajuns să lucreze la TVR Iași, Andreea Marin a fost angajată cu jumătate de normă, așa că salariul era extrem de mic. Mai târziu, după ce a ajuns la București, aceasta a mărturisit ca au fost perioade în care nu a primit niciun leu.

Mai târziu, când am ajuns la Lazarov, după mulți ani de televiziune, făcusem televiziune la știri, fusesem corespondent la Premiile Oscar, Lazarov mi-a spus: ‘În primele luni nu ești plătită, vreau să te văd că vii cu entuziasm la serviciu fără să fii plătită. Vei primi o școală de la un mentor ca mine, pe care nu ai bani să o plătești’. S-au dovedit a fi adevăruri extraordinare, a mai declarat Andreea Marin.

Am început acceptând faptul că nu putem fi de la început plătiți cum visăm. Valeriu Lazarov mi-a spus foarte clar. Asta mi s-a spus și la TVR Iași, că nu eram plătită decât cu jumătate de normă. Puteam să-mi iau doar o sticlă mare de suc și plăteam în fiecare zi taxi-ul, de la căminul facultății până la Televiziune și înapoi.

Drumul spre celebritate nu a fost deloc ușor. Totul a început în momentul în care Andreea Marin avea 19 ani și era studentă la Facultatea de Informatică din Iași. Atunci, câteva colege au văzut un anunț dat de TVR Iași. Iniția, vedeta nu a dorit să participe la concurs, dar și-a dorit să le arate prietenelor sale că poate face orice își dorește.

Colegele mele m-au ambiționat spunând că sunt 200 de candidați pe un loc și că oricum nu o să iau concursul. Atât mi-a trebuit. Am fost acolo și după un concurs care a durat o săptămână am primit răspunsul. Probele erau grele, serioase nu ca azi. (…) Am fost admisă pe jumătate de normă. M-am îndrăgostit iremediabil de acest mediu care te ajută să transmiți mesaje puternice până în casele și inimile oamenilor. Schimbi vieți cu adevărat, mărturisea vedeta pentru Radio Gold FM.