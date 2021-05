În ianuarie 2006 Andreea s-a recăsătorit, cu Ștefan Bănică Junior, iar pe 15 decembrie 2007 a născut-o pe Ana Violeta, primul lor copil. De-a lungul timpului au fost puține fotografiile cu fiica celor doi care au ajuns în paginile ziarelor. Nici pe rețelele sociale, vedeta nu a distribuit imagini cu fiica ei și a cântărețului. Duminică însă, Andreea Marin a făcut o excepție.

„Fericirea mea are chipul ei”, a scris Andreea Marin alături de două fotografii în care ne-o prezintă pe fiica ei deja mare. Anul acesta, Violeta va împlini 14 ani și își va face prima ei carte de identitate. A crescut mult și, după cum se vede, e atentă la trendurile din modă. A învățat să fie stilată de la mama ei.

În fotografiile distribuite de mama ei, puștoaica poartă o pereche de jeans largi, rupți în dreptul genunchilor, împreună cu un croptop alb. Poartă sneackers negri și are o poșetă de aceeași culoare. Ca și mama ei, își poartă părul lung, peste umeri.

Andreea Marin dezvăluie care sunt pasiunile fiicei sale

„E un copil aplecat către frumos, către pictură, origami, tot ce înseamnă lucruri făcute manual, pian, dans deopotrivă. Facem lecții împreună și repetiții împreună, deși are o profesoară. Dar e nevoie să repeți și acasă, nu se poate să mergi doar cu ceea ce faci o dată pe săptămâna cu profesorul tău și țin aproape, cât pot de mult. Sunt cam severă, recunosc, că profesor, dar învăț și eu să am răbdarea necesară”, a declarat Andreea Marin pentru Playtech, în urmă cu ceva timp.

Vedeta TV a recunoscut, în alt interviu, că i-a ascuns multă vreme fiicei sale că are părinți celebri. „I-am ascuns multă vreme Violetei că sunt o persoană cunoscută. Cât am putut de mult. Abia la școală a aflat că mama ei e vedetă. Oricum mie nu-mi place deloc cuvântul ăsta, vedetă. Destul știa despre tatăl ei că este cunoscut. I-am vorbit mai întâi despre campaniile umanitare în care eram implicată, am luat-o cu mine ca să vadă cum lucrez, am vrut să vadă partea asta a lucrurilor, ce poți face pentru ceilalți. N-am lăsat-o multă vreme să se uite la televizor și oricum nu se uita la emisiunile unde mergeam eu”, a povestit vedeta TVR pentru Click.

Câți frați are Violeta

Acum toată lumea o cunoaște pe Violeta, însă puțini știu că Andreea Marin este mama mai multor copii. Prezentatoarea TV nu o are doar pe Violeta, fiica ei biologică cu Ștefan Bănică Jr. Aceasta mai are un băiețel și o fetiță, ambii adoptați de mai bine de 10 ani. Vedeta nu i-a luat pe micuți acasă, însă a contribuit enorm din punct de vedere financiar și emoțional la creșterea celor doi, potrivit a1.ro.

Pe lângă cei doi frați adoptați, Violeta mai are doi frați, din partea tatălui. Ștefan Bănică Junior, mai este tatăl a doi băieți. Radu Ștefan Bănică e fiul cel mare al artistului, primul născut, și care îi calcă deja pe urme. Băiatul e student la actorie, dar și cântă cu mare talent. El a participat și la show-ul Te cunosc de undeva!. În plus, Radu are o relație foarte bună cu sora sa, Violeta, dar și cu Andreea Marin. Cel mai mic copil al lui Ștefan Bănică Junior are doi ani și se numește Alexandru.

Sursa foto: Facebook