Se întâmpla înainte de Revoluţie şi cea care avea să ajungă vedeta Pro Tv se pregătea să devină studentă.

Dezvăluirile despre alegerile care i-au influenţat cariera au fost lansate de Andreea Esca într-un interviu pentru revista Tango.

„Andreea Esca: M-am gândit, la un moment dat. Eram în liceu, aveam o trupă de teatru și țin minte că am pus în scenă o piesă de teatru de Oscar Wilde în engleză, la care a fost regizor Răzvan Rădulescu.

Îmi plăcea foarte mult. Mi-aduc aminte și de un casting pentru un film pentru copii unde era nevoie de figurație.

După aceea m-a văzut Geo Saizescu, m-a întrebat de ce nu vin să fac meditații cu el, ca să dau la teatru. Mama mi-a zis: mergi, dar vin și eu cu tine.

Ne-am dus acolo și până să spună Saizescu ceva, mama i-a zis: «uite care e treaba, fata mea nu o să dea la niciun teatru, pentru că eu mi-aș dori să aibă un serviciu la verticală, nu la orizontală.

Eu știu care e treaba cu teatrul, nu sunt venită de azi, de ieri, și eu vreau să facă dragoste cu cine îi place ei, nu cu ce regizor trebuie, ca să prindă vreun rol.»

Am plecat și nu m-a mai văzut la nicio meditație. După ani de zile, l-am întâlnit pe Geo Saizescu, era rector la Universitatea Hyperion. Mi-a zis: «Ce mai face mama?»

revistatango.ro: Și ce ai ales până la urmă?

Am dat la ASE. Economie politică știam bine. Problema este că, după ce am învățat discursurile lui Ceaușescu și ce te mai puneau să înveți, Ceaușescu a murit.

Am dat după aceea în 1990 la Finanțe-Bănci și nu am luat, așa că am plecat în vacanță, că era vară. Tata a înnebunit de nervi, cum să plec dacă nu am intrat la facultate?!

Așa că m-a chemat acasă și mi-a zis: vezi că s-a înființat prima facultate particulară în România, se cheamă Athenaeum, tu ai să te duci acolo și ai să dai la Drept.

Când am ajuns acolo, alături era Facultatea de Jurnalism. Și nu știu să spun de ce, la asta m-am înscris. Și nu știu să spun nici de ce am ales secția de televiziune…”, a dezvăluit prezentatoarea Ştirilor Pro Tv pentru revista Tango.