La lansarea organizată în parcarea unui centru comercial din București, Andreea Esca a făcut o referire la verigheta sa, scoasă de pe deget.

„Încă nu mi-am pus înapoi verigheta pe deget, nu am nici un fel de bijuterie pe mâini, ca să nu le scot şi să le pun toată ziua”, a declarat Andreea Esca.

Celebra știristă a mai declarat că programul ei nu s-a schimbat foarte mult, în ultimele luni.

„Mă bucur că a ieşit bine evenimentul, că nu a plouat. În perioada de izolare am avut mare noroc că jurnalul s-a ţinut în continuare, deci practic programul meu nu a fost foarte schimbat, doar că nu m-am mai întâlnit cu aceiaşi colegi în fiecare zi. A fost greu, pentru că nu eşti obişnuit să nu fii alături de cei dragi, fizic vorbind (…)

Am fost departe de părinţi pe care nu i-am văzut o perioadă. Dar ne-am văzut de ziua mamei, între timp a fost bine că am putut să ne întâlnim. Consider că am învăţat şi multe lucruri noi datorită sau din cauza acestei situaţii”, a spus Andreea Esca.

Andreea Esca a dat lovitura?! Fiica ei a „pus mâna” pe un magnat

Alexia Eram, fiica cunoscutei prezentatoare TV, a fost implicată de curând într-un scandal imens. Iubitul ei, Mario Fresh, și cântărețul Jador au fost bătuți pe litoral de un grup de indivizi, iar Alexia a fost martoră la incident. Așa au ieșit la iveală mai multe amănunte despre iubitul

Puțini știu câți bani face, de fapt, Mario Fresh, iubitul fiice Andreei Esca și cântăreț celebru atât în România, cât și peste hotare.

Tânărul care acum simte gustul succesului, aflându-se abia la începutul unei promițătoare cariere în muzică, câștigă mai mulți bani decât pot unii visa într-o viață întreagă.

Mario se bucură de admirația miilor de fani înfocați ce îi calcă pragul concertelor, dar mai ales de admirația Alexiei Eram, fiica prezentatoarei care a „schimbat definitiv presa” făcută în țara noastră.A fost luat sub aripa sa de către Alex Velea, un alt nume sonor din industria muzicală ce domină piața românească și a crescut sub ochii lui. Un artist consacrat, Velea a văzut în Mario un potențial uriaș, care trebuia doar prelucrat, lucru pe care l-a și făcut, dovada fiind chiar el însuși.

Acum, Mario Fresh a luat-o pe un drum separat, dar după cum spune și proverbul românesc, „așchia nu sare departe de trunchi”, așa că tânărul cântăreț se poate compara deja cu Velea.

În anul 2019, Mario și-a înființat o firmă sub numele de „Mario Fresh Music SRL”, deoarece până la acel moment își derula întreaga activitate prin „Golden Boy Society”, firmă deschisă de Velea pentru recrutarea tinerelor talente.

Conform rezultatelor de la Ministerul de Finanțe, societatea comercială a lui Mario Fresh a înregistrat un profit net excelent pentru un prim an de activitate, acesta fiind de 198.908 lei, adică aproximativ 40.000 de euro. Ca o comparație, compania lui Alex Velea a bifat, în 2018, un profit net de 383.896 lei.

Deși este doar la început de drum, Mario și-a făcut mai mulți dușmani, care s-au înmulțit după o colaborare cu celebrul concurent de la Puterea Dragostei, Jador. Cei doi noi prieteni se aflau în parcarea unui club de fițe din Mamaia când mai mulți indivizi au sărit la bătaie, ulterior ajungând la Poliție pentru a li se lua declarațiile, scrie Wowbiz.