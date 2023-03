Andreea Esca, declarație de dragoste de ziua soțul ei. Care este diferența majoră dintre ea și Alexandre Eram

Alexandre Eram a împlinit astăzi, 27 martie, vârsta de 53 de ani, fiind cu trei ani mai mare decât soția sa. Cei doi au împreună doi copii, pe Alexia, în vârstă de 23 de ani și pe Aris, în vârstă de 20 de ani.

Andreea Esca, mesaj de ziua soțului ei

În mesajul transmis pe rețelele sociale, Andreea Esca a punctat și care este cea mai mare diferență dintre ea și soțul ei, descriindu-l pe acesta drept o fire analitică, ce se implică în toate proiectele familiei.

„La mulți ani băiatului care pare că închide ochii (romantic), dar de fapt calculează! Câți oameni au fost la @half_is_free Cluj, cât costă tiparul pentru următorul @alistmagazine, câți metri pătrați de lemn sunt necesari pentru șura de la @oberwood , cât de lungă să fie traversa pentru scările de la birou, câte referințe de ojă @melkiorprofessional sunt suficiente, câte evenimente avem de organizat anul ăsta, câte tablouri sunt de înrămat pentru proiectul următor, câți ani de facultate mai are Aris, câte acte are de verificat pentru Alexia, câți ani o mai ține într-un dans nebuna asta de Andreea…. Berbec Style!

M-am prins într-un final și care e diferența clară dintre noi: mie îmi place să joc table și lui, șah!”, a scris prezentatoarea TV pe Instagram.

Cum s-au cunoscut cei doi

Andreea Esca a povestit mai demult cum a reușit să ajungă la inima celui care apoi i-a devenit soț. Deși a încercat prin toate modalitățile să se apropie de el, nu a putut, deoarece Alexandre Eram era într-o altă relație pe atunci. Încet, încet a început să uite de existența lui, pentru că el nu-i acorda nicio atenție, până într-o zi, când s-au revăzut din nou, la o petrecere.

„Peste câteva luni, m-am dus la o petrecere la Vox Maris, cu prietenul meu care mă adusese la Soti. Cum stăteam noi la masă, pe cine văd? Pe el. Era cu un prieten! Când l-am văzut, a fost groaznic, s-a reactivat totul, că eu nu sunt în stare să abandonez! L-am văzut şi i-am zis că mi-a rămas dator, că nu a venit la jurnal. „O să vin”, a zis el. I-am spus eu când să vină şi am plecat.

Dar în ziua aia nu a venit! Atunci am zis: „Gata!” Dar am primit un fax haios, cu un desen cu un om care îşi smulgea părul din cap şi în care scria că îi pare rău că nu a putut să ajungă. Era chiar foarte haios scris. Şi a doua zi a venit după jurnal şi m-a aşteptat cu flori. Ne-am dus la un restaurant şi, gata, s-a rezolvat. Din ziua aceea am rămas împreună”, a povestit Andreea Esca.