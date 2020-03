Andreea Bălan a fost din nou victima unor postări false care fac reclamă la pastile de slăbit. Se pare că fabricile fantomă au descoperit reţeta succesului în vânzarea produselor. Ei se folosesc de imaginea anumitor vedete pentru a face vânzări.

Este de menţionat faptul că nu este prima dată când Andreea este pusă într o astfel de situaţie şi cu toate că vedeta a ameninţat că dă în judecată companiile care îşi mai fac reclamă folosindu se de imaginea ei, se pare că nu s a ţinut cont de asta.

Sâmbătă, cântăreaţa a explodat pe rețelele de socializare, unde a publicat un fake news despre ea și I a atenţionat pe români să nu se lase păcăliți de o asemenea escrocherie.

„Reclamă falsă! Iar au început cu mizeriile!

Foarte, foarte important – Să nu accesați astfel de link-uri și să nu cumpărați astfel de produse!

Eu nu folosesc produse de slăbit și niciodată nu am fost grasă, după cum bine știți! Nu am avut niciodată 17 kg în plus, nici măcar în sarcini (am avut 12kg). Mare atenție, vă rog!”, a scris Andreea pe rețelele de socializare.

Te-ar putea interesa și: