„Acum mi se încheie căsnicia după 4 ani şi jumătate, normal că este şocant şi pentru mine şi pentru public, dar nu sunt nici prima şi nici ultima şi faptul că am avut atât de puţine relaţii în decurs de 15 ani nu înseamnă că am dat fail în relaţiile amoroase şi că am ghinion în ale bărbaţilor.

Cred că trebuie să mai experimentez şi să ies la dating, un dating pe care nu l-am făcut pe când eram tânără. Zic peste şase luni, un an…eu nu am avut aşa mare experienţă. Sunt convinsă că la un moment dat, dacă voi cunoaşte alte tipologii de bărbaţi, cu siguranţă voi găsi persoana potrivită.

Eu cred în dragoste, în iubire. De ce nu, să mă căsătoresc la un moment dat? Altele s-au căsătorit de trei ori şi au divorţat, eu de ce nu?”, a declarat cântăreaţa într-un interviu live susţinut de Cristi Brancu.

Bunica Andreei, devastată de divorțul celor doi

„Bunica Andreei, cea de lângă Ploiești, din partea mamei, nici nu mai iese din curte. Că satul este mic, lumea vorbește, e curioasă, vecinii îi pun multe întrebări și ea… suferă și ea de nefericirea Andreei.

Ea l-a îndrăgit foarte tare pe George. Bunica merge des la București să-și vadă strănepoatele, merge Andreea după ea cu mașina sau mama Andreei și o ia și o duce la București.

Bunica ei mai speră ca nepoata ei și George să se împace. Andreea încearcă să o protejeze, să nu îi arate că suferă, nu îi povestește tot ce s-a întâmplat între ea și George, dar ea mai află de la televizor.

Andreea și bunica ei au o relație foarte apropiată, este bunica la care Andreea a crescut… toate vacanțele și le petrecea la ea, la țară, la curte”, susțin surse din anturajul Andreei Bălan, pentru Ciao.ro.