Într-un interviu pentru revista VIVA!, Andreea Bălan a vorbit despre strategia pregătită cu avocaţii ei, dar şi despre stadiul relaţiei cu George Burcea.

Astfel, artista a oferit detalii despre despre custodia celor două fetițe, dar şi de încercările de reconciliere pe care le-a avut cu fostul soţ.

Conform sursei citate, în ciuda celor întâmplate între ei, tot Andreea Bălan a fost aceea care a încercat să repare ce mai putea fi reparat.

Totuşi, George Burcea nu şi-a mai dorit să locuiască sub acelaşi acoperit cu Andreea Bălan, care îi mai dă totuşi o ultimă şansă.

Despre ce este vorba puteţi citi într-un rezumat al interviului din revista Viva!, redat mai jos:

„Ai depus deja actele de divorț. Când ai făcut acest pas? Ai mai avut vreo discuție cu George, înainte să faci asta? A fost și o ultimă încercare de reconciliere?

Da, înainte să depun actele, l-am mai întrebat o dată dacă este sigur că asta vrea și apoi, pe 1 aprilie, le-am depus, deoarece nu a vrut să se schimbe și nu a fost dispus la reconciliere.

Nici nu am vrut să stau agățată și să nu depun actele, mai ales fiind vorba și despre anumite fapte despre care s-a aflat public.

Este adevărat că vrei custodia exclusivă a feti elor? Dacă da, de ce?

Actele sunt depuse cu cererea de custodie exclusivă, dar, dacă el îmi arată în următoarele luni că se implică, putem ajunge la o înțelegere.

Că în această perioadă nu sunt concerte, pe de o parte, a fost OK, întrucât am stat acasă și am reușit să le fac pe Ella și Clara să nu simtă această schimbare ca pe un șoc.

Dar fetele au nevoie de tatăl lor constant, să vină și să le vadă mereu și să se ocupe de ele. Clara încă se trezește noaptea de trei ori să bea lăptic și îmi este foarte greu să nu dorm nopțile, iar a doua zi să plec la job și să filmez 8-10 ore. E nevoie să mă suplinească și el.

Va exista și pensie alimentară, nu?

Pensia alimentară este obligatorie, nu i-o cer eu. Așa e legea. Pentru mine este important să fie alături de fete, deoarece o pensie alimentară nu suplinețte lipsa tatăluiși a soțului dintr-o casă.

Cum este relația dintre voi doi, în ultimele luni? Cât de des comunicați, cât de des le-a văzut pe fetițe?

Atunci când vorbim, vorbim doar despre fete și foarte puțin. Adică mă anunță când vine… De obicei, vine în fiecare sâmbătă”, a spus Andreea Bălan.