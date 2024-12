Monden Victor Cornea, în fața viitorului socru. Strategia Andreei Bălan







Andreea Bălan spune că relația cu iubitul ei, Victor Cornea, este din ce în ce mai frumoasă. Cei doi au plecat în Laponia, iar în drum spre destinație, artista a fost cerută în căsătorie. În vacanța din Finlanda, cei doi îndrăgostiți sunt însoțiți de Ella și Clara, fetițele artistei, dar și de Luca, fiul sportivului. Aceasta a mai reușit să-i reunească pe cei doi bărbați importanți din viața ei, tatăl său, Săndel Bălan, și partenerul de viață, Victor Cornea. Chiar dacă au avut un trecut tumultos, ea dorește să lase totul uitării. Astfel, există oportunitatea ca familia să petreacă sărbătorile împreună.

Vacanță în Laponia

Cântăreața profită din plin de cea de-a doua vacanță în Laponia, deoarece perioada sărbătorilor s-ar putea să fie puțin aglomerată.

„Plecăm în Laponia. Este al doilea an consecutiv și ne bucurăm foarte tare. Plecăm cu toți copiii în Laponia, iar apoi de Crăciun suntem acasă, și de Revelion am concerte. Deocamdată, sunt două concerte puse, dar cine știe, poate intră mai multe”, a susținut artista.

De asemenea, Bălan declară că este fericită că a putut demonstra fanilor aptitudinile sale.

„A fost cel mai bun an din cariera mea. Și din viața mea. Pentru prima oară ambele au mers în tandem, deoarece, fie îmi era bine în carieră, fie invers. Anul acesta mi-am văzut visul cu ochii, pentru că îmi doream de foarte mulți ani să fac un concert extraordinar la Sala Palatului și să demonstrez că eu am chiar cel mai bun show din România. Știam că îl am, dar îl arătam doar în locații mici, acum, dintr-o dată, am avut puterea și curajul să îl arăt la Sala Palatului.”, a explicat aceasta.

Andreea Bălan: „Ambele părți, și partea personală și cariera, mi-au mers super bine”

Solista se simte mulțumită de reușitele pe care le-a avut în anul 2024, fiind fericită atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. Aceasta a mai menționat că și-a schimbat modul de gândire și consideră că dacă privește partea pozitivă, automat va atrage situații plăcute.

„Totodată, relația mea cu Victor mi-a oferit liniște și a înflorit. Deci ambele părți, și partea personală și cariera, mi-au mers super bine. Fetițele mele cresc văzând cu ochii și sunt sănătoase, deci totul a fost foarte bine, dar asta pentru că interiorul meu s-a schimbat. Am lucrat foarte mult cu mine și am învățat să fiu pozitivă și să văd tot timpul partea plină a paharului, pentru că, în anii trecuți, vedeam tot timpul partea goală și puneam poate răul înainte. Nu, este o disciplină mentală cu care m-am obișnuit să trăiesc în ultimul an, să văd tot timpul partea frumoasă și atunci, automat, atrag. Dacă vibrația mea e înaltă, atrag în jurul meu lucruri și oameni care mă ajută să înfloresc”, a mărturisit ea.

Relația sa cu Victor Cornea

Artista declară că relația lor este minunată, iar Victor Cornea nu ezită sa o surprindă. De fiecare dată cănd vine din turneu, Andreea este întâmpinată cu un cadou.

„A venit de la turneu și mi-a adus această brățară, din aur cu infinit, pentru că noi tot timpul spunem că ne iubim infinit. Și are și el la fel”

Relația tată-fiică, afectată de trecut

De asemenea, ea mai vorbește despre momentul când Săndel Bălan, tatăl artistei, și Victor Cornea s-au întâlnit pentru prima dată, în cadrul concertului pe care l-a susținut la Sala Palatului, în luna octombrie.

„Așa s-a întâmplat, nu e că am evitat eu să le fac cunoștință. Tata locuiește la Ploiești, Victor e plecat non-stop în turnee, 48 de săptămâni pe an. Pentru mine a fost o vindecare a fetiței de 10 ani, care a plecat cu visuri mari în lume și, la un moment dat, aripile i-au fost frânte, atât de părinte, cât și de oamenii din jur. A fost o iertare, o iertare supremă pe care am făcut-o așa public, în fața tuturor”, explică solista.

Cu toate aestea, artista nu știe dacă familia se va reuni din nou de sărbători „Nu știu, asta nu înseamnă că dacă ne-am iertat trebuie să ne vedem zilnic, că apar triggerele din copilărie. Ne vedem mai răruț, că e mai drăguț. Depinde ce face, ce program avem”.

Hainele, cele mai importante pentru Andreea Bălan

Artista a susținut că investește foarte mult în ținutele sale, sugerând că nu este indicat să poarte aceeași haine de prea multe ori.

„Am investit foarte mult în hainele de scenă. Anul acesta, pe 16 octombrie, am avut cel mai mare concert din viața mea, la Sala Palatului, și acolo am avut peste 200 de ținute, pentru că am avut pentru mine 12 ținute, dar și pentru cei 20 de dansatori. Și acolo da, am investit foarte mult, haine cu care am rămas și pe care le voi folosi în continuare, adică a fost o investiție benefică pentru cariera mea.

În rest, în partea personală, și aici investesc, pentru că noi, apărând la televizor, trebuie să ai tot timpul în garderobă anumite rochii, anumite ținute, ca unde ești chemat să poți să te îmbraci, să ajungi foarte repede. Trebuie să investești și să ai așa o garderobă destul de bogată. Totodată, noi nu putem să apărem de mai multe ori cu aceeași ținută”, a mai spus Andreea Bălan pentru Viva.ro