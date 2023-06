Andreea Antonescu, rușine maximă. A fost dată în judecată pentru că nu și-a plătit curentul

Andreea Antonescu și Traian Spark au împreună o fetiță de 12 ani, dar relația lor nu a funcționat și și-au spus adio. La scurt timp, ea decis să formeze un cuplu cu jurnalistul Victor Vrînceanu, cu care are o altă fetiță, dar dragostea nu a durat mult.

Acum, Andreea Antonescu se confruntă și cu alte probleme. Ea și Traian Speak au o datorie, veche de vreo 12 ani. Cei doi au fost chemați în judecată de o firma care se ocupă de colectarea celulelor stem. Pe portalul instanțelor de judecată apare și un proces în care Andreea Antonescu are calitatea de pârât. O companie de furnizare a energiei electrice a chemat-o pe artistă în fața magistrațior pentru neplata facturii în valoare de 2105,28 lei. Procesul a fost amânat de 4 ori, potrivit Spynews.

Andreea Antonescu, probleme în dragoste

În urmă cu doar câteva luni, Andreea Antonescu s-a confruntat cu probleme în dragoste. Artista a anunțat că s-a despărțit de Victor Vrînceanu, dar că se vor ocupa împreună de fetița ei.

„Dragii mei, vreau să aflați de la mine că relația pe care am avut-o cu Victor s-a încheiat. Despărțirea nu are ca și cauză subiecte care să țină prima pagină, ci doar simpla nepotrivire de caracter. Vom da amândoi ce e mai bun pentru creșterea bebelinei. Vă mulțumesc anticipat pentru faptul că îmi respectați alegerea de a nu mai discuta pe acest subiect”, a scris artista pe contul personal de Instagram.

„Nu a fost o despărțire în care cineva lasă pe altcineva. Am avut o discuție matură, în care am cântărit și analizat totul foarte bine. Și am ajuns la concluzia că este mai bine să ne despărțim acum, fiind vorba de o nepotrivire de caracter care poate ar fi dăunat tare mai târziu. Au existat anumite nemulțumiri de ambele părți, în măsuri egale aș spune eu. Legat de postarea făcută, nu am știut de ea. Ea a publicat-o a doua zi dimineață după discuția avută cu o seară înainte”, a declarat jurnalistul pentru Cancan.

Andreea Antonescu a devenit mamă pentru a doua oară la finalul anului 2022.