Noile fotografii cu Andreea Antonescu (foto cancan.ro), în cadă, acoperită de spumă și înconjurată de lumânărele aromate sunt de natură să încingă imaginația admiratorilor. Imaginile au ajuns în posesia cancan.ro, care le-a dat publicității, făcând trimitere la un alt moment similar din trecutul artistei, pictorialul din revista Playboy, care a apărut în urmă cu mai bine de zece ani. Mai exact acum 13 ani.

De această dată, vedeta s-a lăsat fotografiată în cadă, în diferite ipostaze incendiare, lăsând să se vadă, pe alocuri, chiar mai mult decât și-a dorit.

Chiar dacă, oficial, este căsătorită cu Traian Spak, Andreea Antonescu nu duce lipsă de admiratori. De altfel, ea a mărturisit întrun interviu pe care l-a acordat Pro Sport că a primit mesaje de la mai mulți fotbaliști celebri care au încercat, de-a lungul timpului, să aibă o relație cu ea.

Întrebată dacă a primit avansuri din partea fotbaliștilor, Andreea Antonescu a confirmat că s-a întâmplat chiar imediat după ce a apărut în Playboy.

„Oh, Doamne, am atins un subiect care nu îmi place! Da… și chiar în urma apariției acelei reviste Playboy, știi cum… deodată au început să apară mesajele din partea lor Și m-am gândit: Ah, de fapt, asta era cheia succesului! Dar, îți spun sincer, nu m-a interesat vreodată acest subiect. Sau nu m-a interesat vreodată să am o relație cu cineva din acest domeniu, întotdeauna am considerat că sunt o persoană căreia îi place continuitatea, o persoană serioasă, o persoană care, dacă începe un lucru – acum nu depinde totul de mine – speră în povestea aia până la final, știi? (…). Am considerat că nu știu dacă are rost să mă ridic eu la acel nivel. Pentru că aventurile nu mi-au plăcut vreodată. Și iar sunt răutăcioasă”, a povestit Andreea.

Andreea Antonescu a apărut într-unul din pictorialele Playboy la 18 ani, când abia ieșise din adolescență. Pentru acest pictorial, în care a apărut goală, ea a primit o sumă record, la acea dată, de 30.000 de dolari pentru a poza goală.