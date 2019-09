Un pictorial controversat în Playboy, pe care Andeea l-a făcut cu ani în urmă, i-a adus un venit neaşteptat. Suma a fost colosală.

„Eu nu am profitat de lucrul acesta. Problema a fost că nimeni, vreodată, nu m-a vrut îmbrăcată… Aș fi purtat, cu aceeași nonșalanță și cu aceeași încredere orice ținută. Dar, întotdeauna, mi s-a sugerat că ar trebui să vin un pic mai decoltată, mai dezbrăcată…”, povestește Andreea Antonescu.

Cine a ajutat-o pe Andreea să ia o căruţă de bani

„Am luat 30.000 de dolari. Iar povestea a fost următoarea… Eu eram foarte bună prietenă cu Capatos, el abia se mutase la Playboy. (…) A venit Capatos la mine și mi-a zuis: „Boerescu (Dan Silviu Boerescu, redactorul șef de atunci de la Playboy, n. red.) te vrea în Playboy”. I-am spus că știam… I-a spus că nu vreau să pozez în Playboy, nu îmi doream chestia asta. Eu chiar sunt o persoană pudică, știu că nu mă crede nimeni, sunt rușinoasă, timidă… I-am zis că nu aș putea să fac chestia asta, nu aș putea să dau ochii cu fratele meu, nu aș putea să mă uit în ochii bunicului meu…”, a povestit Andreea Antonescu

Banii au fost o tentaţie mult prea mare.

„Am stat și am analizat un pic și am zis: „Cine a fost cea mai bine plătită”. Știam că Loredana a fost cea mai bine plătită, am aflat suma pe care a luat-o Loredana și am zis că dacă Loredanei, pe care o iubesc și am iubit-o întotdeauna și pe care o consider cea mai tare artistă de la noi, i-au dat suma asta, eu trebuie să le cer de trei ori mai mult, ca să fiu sigură că nu îmi dau. Și am considerat că am rezolvat problema… Și, într-o seară, am vorbit cu Capatos și i-am spus că suma pe care eu o cer și pe care nu o negociez deloc este de 30.000 de dolari. (…) A doua zi, eram în mașină și mă sună Dan Silviu Borescu care mă întreabă când merg să semnez contractul. (…) Suma a fost acceptată, când merg să semnez contractul. Am închis telefonul și am început să plâng. Nici nu aveam cum să dau înapoi…Și așa am pozat, cu forța, în Playboy. A durat patru zile, câte 14 ore…”, mai spune Andreea Antonescu.

După ce a apărut pictorialul pe piaţă, Andreei i-a fost jenă să dea ochi cu familia

„Bunicul meu a zis „Lasă că e bine, că e a noastră…”. Două săptămâni nu am putut să-l privesc în ochi. Fratele meu m-a înjurat toată vara. Mi-a spus: „Soro, îți mulțumesc mult, din cauza ta îmi voi petrece vacanța de vară în apartament, în Galați, nu vreau să dau ochii cu nimeni, să nu mă vadă nimeni”… Iar când s-a întors în București, sperând că totul s-a liniștit, că lumea a uitat, s-a trezit cu pereții blocului tapetați cu poze cu mine”, mai povestește amuzată Andreea Antonescu, potrivit wowbiz.ro

