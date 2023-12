Andre Braugher, un actor extrem de cunoscut, a dispărut dintre noi! A jucat în Brooklyn Nine-Nine

Andre Braugher, un actor extrem de cunoscut pentru rolul său premiat cu Emmy din „Homicide: Life on the Street” și pentru performanța sa din serialul de comedie „Brooklyn Nine-Nine”, a decedat luni, la vârsta de 61 de ani, după o scurtă boală, așa cum a raportat publicista sa, Jennifer Allen, către CNN.

Începându-și cariera cu o interpretare remarcabilă ca soldat în filmul din 1989 „Glory”, care se concentrează pe un grup de soldați afro-americani în timpul Războiului Civil, Andre Braugher a adunat o impresionantă varietate de roluri atât în film, cât și în televiziune. A fost un rol ca un diamant.

Cariera sa a inclus portretizarea legendarului jucător de baseball Jackie Robinson în filmul de televiziune „The Court-Martial of Jackie Robinson”. Acest lucru a fost urmat de rolul său aclamat în „Homicide”, un serial bazat pe cartea lui David Simon despre detectivii din Baltimore. Acolo l-a interpretat pe detectivul Frank Pembleton și a câștigat un Emmy. Succesul său a continuat cu roluri în thrillerul „Primal Fear”, filmul lui Spike Lee „Get on the Bus”. Apoi filmul științifico-fantastic „Frequency” și serialul „Gideon’s Crossing”. Acolo a jucat rolul unui oncolog distins.

Andre Braugher, regretat de toți colegii

Braugher a obținut al doilea Emmy în 2006 pentru rolul său din miniseria FX „Thief”. Aducând numărul total de nominalizări la Emmy la unsprezece.

Mai târziu, s-a alăturat lui Ray Romano în serialul „Men of a Certain Age” pentru trei sezoane. Apoi s-a întors la televiziune ca Cpt. Ray Holt în comedia condusă de Andy Samberg „Brooklyn Nine-Nine”, care a durat opt sezoane. A primit nominalizări la Emmy pentru ambele aceste roluri.

Colegul său de platou din „Brooklyn Nine-Nine”, actorul Terry Crews, și-a exprimat durerea pe Instagram. Recunoscând influența profundă și talentul lui Braugher și extinzându-și cele mai sincere condoleanțe familiei lui Braugher.

NBC și Universal Television și-au exprimat condoleanțele, subliniind statutul lui Braugher ca un model în comunitatea actorilor. Au lăudat interpretarea sa ca Det. Frank Pembleton în „Homicide: Life on the Street” pentru complexitatea și demnitatea sa, și rolul său ca Cpt. Holt în „Brooklyn Nine-Nine” pentru demonstrarea talentului său comic.