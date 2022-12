Anca Țurcașiu declară război nutriționiștilor: „Mă apucă nervii când …”

Dar atunci când vine vorba despre a da sfaturi sau a pretinde ca știe ce anume trebuie făcut pentru alții, vedeta se abține! Mai ales ca nici nu-i place sa primească povețe, așa ca nici nu le da. iar in aceasta perioada e plin de nutriționiștii care sar cu sfaturile in toate direcțiile, drept urmare vedeta ne este doar rezervată, ci ii pune la punct.„Habar n-am!

Toată lumea da sfaturi. Eu nu vreau să dau sfaturi, mă apucă nervii când mă pune cineva să dau sfaturi! Nu-mi place să spun mâncați aia, faceți aia! Toată lumea știe ce trebuie să facem basic. Toată lumea ne învață ce să mâncam, ce sport să facem! Ar fi culmea s-o mai fac și eu!”, a explicat Anca Țurcașiu. La 52 de ani, Anca Țurcașiu , fostă atletă în tinerețe, e suplă și tonifiată, exact ca la 20 de ani!

Anca are o înălțime de 1.72 cm și a reușit să ajungă la 57 de kilograme, exact greutatea pe care o avea în liceu. Vedeta recunoaște, însă, că timpul nu iartă, până al urmă, pe nimeni. „De la o vârstă toată lumea începe să cam scârțîie, trebuie să recunoaștem asta! Accidentele sunt inevitabile. Am avut și eu un picior rupt în vara anului trecut. Am avut o dublă ruptură de rotulă și am stat cu orteză șase săptămâni.

Am avut nevoie de recuperare vreo 3-6 luni și nu a fost deloc ușor până când piciorul și-a recăpătat funcționalitatea la capcitatea lui maximă. Nu contează ce s-a întâmplat, a fost un accident, cazi în genunchi, cazi, pur și simplu!”, a mai explicat vedeta. Cert este ca in aceasta perioada vedeta are un program extrem de încărcat, astfel ca vacanța și relaxarea vor începe pentru ea după data de 2 ianuarie.