Dosarul „Frauda bancară”. Cauțiunea lui Anatolie Blonschi, plătită și de un stareț: Se spovedește la mine

Anatolie Blonschi, considerat omul de încredere al fostului deputat PD, Vladimir Andronachi, este acuzat că în 2014, prin diferite scheme infracționale, a reușit să obțină de la Banca de Economii 600 de mii de euro. Și ca să scape de urmărire, Blonschi ar fi trecut banii prin mai multe conturi offshore.

Stareţul Mănăstirii Horeşti din raionul Ialoveni şi doi prieteni garantează pentru eliberarea lui Anatolie Blonschi. Aceştia sunt gata să depună în contul Judecătoriei Buiucani sau a Procuraturii câte patru mii de lei, pentru ca Blonschi să fie eliberat de după gratii. Magistraţii vor anunţa decizia pe 16 ianuarie.

Cine este starețul care îl susține pe Anatolie Blonschi

Pe 11 ianuarie, părintele Nectarie a venit la judecătorie ca să spună ce știe despre Anatolie Blonschi. El a declarat că a aflat despre întoarcerea lui Blonschi în țară din presă și că e gata să fie și garant pentru a-l elibera.

„Din presă am aflat că s-a întors domnul Anatolie, care se spovedește la mine și care este un enoriaș al mănăstirii noastre. Nu am putut fi indiferent pentru ca să stau pur și simplu. Am venit să spun de unde îl cunosc de atâția amar de ani.

Nimeni nu m-a chemat. De bună voie am venit. Sunt persoane garanți, prieteni de-ai lui, care se cunosc de-o viață. Eu am venit ca părinte care-l spovedesc și am venit și am spus ce am știut. Dacă o să fie nevoie, o să fiu și garant”, a spus părintele Nectarie.

Cauza Blonschi- Andronachi

Procuratura Anticorupție a precizat că Anatolie Blonschi este acuzat de complicitate la spălare de bani în interesul unei organizații criminale. El ar fi convertit și transferat mijloace financiare în valoare de 600.000 de euro obținute pe cale infracțională de la Banca de Economii SA în noiembrie 2014.

După o serie de tranzacții suspecte și transferuri pe conturile unor companii nerezidente și rezidente, banii ar fi fost introduși în circuitul legal al Republicii Moldova. În martie 2023, cauza penală în privința lui Anatolie Blonschi a fost trimisă în instanța de judecată de Procuratura Anticorupție.

O schemă similară a fost utilizată în cazul lui Vladimir Andronachi, apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc. Acuzat în dosarul ”Frauda bancară”, Andronachi a fugit din Republica Moldova după alegerile parlamentare din iulie 2021. A fost reținut pe data de 2 noiembrie 2022, pe sensul de intrare în țară prin punctul de trecere a frontierei ”Criva-Mamaliga”. A fost plasat în arest preventiv, apoi trecut în arest la domiciliu. Vladimir Andronachi a fost eliberat, în august 2023, sub garanția a patru persoane: doi primari, un stareț de mănăstire și o fostă directoare de liceu.