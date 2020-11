Din teribilism și acces nelimitat la resurse financiare, Anamaria Prodan a făcut multe greșeli și din cele mai grave a ieșit doar cu ajutorul părinților.

Chiar ea a povestit că mama ei i-a trimis din America, imediat după Revoluție, o mașină albă, decapotabilă, ca a personajului Ellie din serialul Dallas. De asemenea, ea avea atât de mulți bani pe mână încât își ducea clasa la cofetărie, zi de zi, și le cumpăra colegilor tot ce-și doreau.

Despre plecarea ei în Statele Unite ale Americii, soția lui Reghecampf povestea în trecut că a trezit-o la realitate, în țară fiind o adevărată beizadea.

„Şi în România, obişnuită să fac ce vreau, cum vreau, când vreau, să mă duc să mă angajez… Ce puteam? Să mă duc la cazino să fiu dealer. Mi s-a părut aşa… wow! Am făcut o facultate să fiu dealer? Nu. Cu toate că mie mi-a plăcut la cazino foarte tare… (Râde) Cu câţi bani am pierdut la casino, cred că am construit pereţi întregi din cazinouri.”, spunea ea.

Citiți articolul integral în Rețete și vedete.