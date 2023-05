Anamaria Prodan surprinde din nou. A dormit în sicriu, în dricul pe care și l-a cumpărat recent

Anamaria Prodan și-a surprins, din nou, fanii din mediul online. Impresara s-a plimbat cu dricul și chiar a dormit în el. Fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf are doar 50 de ani, dar deja se gândește la propria înmormânatere. Anamaria Prodan și prietena sa, Gabriela Lucuța, au devenit partenere într-o firmă de pompe funebre. Cele două au cumpărat o limuzină în valoare de 100.000 de euro.

Autoturismul poate fi închiriat pentru câteva mii de euro pentru înmormântări sau diverse evenimente. Anamaria Prodan chiar s-a plimbat cu limuzina, iar după un drum lung s-a decis să se odihnească preț de câteva ore în dric. Fosta soție a antrenorului român a făcut o declarație surprinzătoare. Impresara susține că deja și-a planificat în detaliu înmormântarea.

„Eu mi-am ales și ce sicriu o să am și cum o să arate. Eu cred că înmormântarea, la fel ca și nunta, botezul și orice petrecere, trebuie aranjată pas cu pas. Ce-ar fi să-mi aranjeze mie cineva ceva ce nu mi-ar plăcea?! Eu care toată viața am vrut să am cele mai frumoase chestii și atunci am zis că mai bine pun eu lucrurile la punct din timpul vieții”, a spus Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan a dormit în dric

Impresara a explicat că a dormit preț de două ore în dric deoarece a condus foarte mult, iar atât ea, cât și prietena sa și-au dorit să se odihnească. Cele două nu au găsit un hotel și în cele din urmă au fost nevoită să rămână în autoturism. Anamaria Prodan a explicat că noua sa mașină nu este un „dric normal”. Mai mult decât atât, impresara susține că președinții sunt îngropați cu mașini ca cea cumpărată de ea.

„Înainte, aveam senzația că dacă dorm lângă un sicriu iese cineva și mă prinde, acum, noroc că mașina are două locuri în față și două în spate, nu e un dric normal. Și i-am zis ei să doarmă în spate, că eu acolo nu dorm. Eu nu mi-am dat seama că mă vedeam dinăuntru și eu de pe telecomandă, că poți să-l deschizi cât vrei, e ca la Rolls Royce pe tavan cu steluțe”, a spus Anamaria Prodan în podcastul „Online Story by Cornelia Ionescu”.