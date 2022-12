Anamaria Prodan și fiica ei au încins plajele din Dubai. Cum a apărut impresara la 50 de ani

Așa ca impresara a postat o fotografie cu ea in costum de baie, in care se vede corpul tonifiat. De altfel o astfel de poza a postat și cu fiica ei mai mica, Sarah Prodan, care pentru prima data își dezgolește nurii publicului de pe rețelele de socializare și apare in costum de baie.

Cele doua se afla in însoritul Dubai, acolo unde impresara a mers la relaxare după ce și a petrecut ziua de naștere in țara. Vedeta a considerat ca trebuie sa meargă într-o vacanța, mai ales ca in Dubai are si un apartament și acolo vara e eterna, așa ca s-a gândit sa profite de aceasta perioada, și sa își petreacă sărbătorile de Crăciun acolo alături de fiica ei.

Anamaria Prodan, un an de coșmar

Anul 2022 a fost unul extrem de complicat pentru impresara, mai ales ca a avut de înfruntat divorțul de Laurențiu Reghecampf, care in cele din urma s-a pronunțat in luna noiembrie a acestui an, astfel încât cei doi sunt acum oameni liberi, iar Laurențiu își poate reface cu noua iubita care i-a adus pe lume și un băiat. Cert este ca anul 2023 va aduce noi întâlniri între Anamaria Prodan și Reghecampf deoarece nu toate socotelile între cei doi sunt încheiate, mai exista dosare penale pe rol care ii implica pe cei doi, iar lucrurile abia la anul se vor lămuri total între ei. Mai mult și impresara își dorește sa își refacă viața, ea spunând ca de ziua ei idi dorește sa primească de la divinitate un bărbat care sa o merite.