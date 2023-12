Anamaria Prodan, în război cu Iulia Albu. Impresara și-a pierdut cumpătul

Anamaria Prodan și-a făcut apariția la America Express, îmbrăcată în hainele unor case de mode celebre și cu bijuterii de lux. Cu toate astea, ținuta ei nu a fost pe placul Iuliei Albu, care a spus că hainele purtate de impresară nu mai sunt de actualitate.

Iulia Albu a criticat-o pe Anamaria Prodan

„Anamaria Prodan a reintrodus maioul tetra în viețile noastre. Credeam că l-am îngropat odată cu anii 2000”, a fost comentariul Iuliei Albu.

Anamaria Prodan, mesaj dur pentru Iulia Albu

Fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf a declarat că Iulia Albu se agață de ea pentru a câștiga puțină celebritate, dar că nu îi iese. Aceasta a spus că a ajutat-o foarte mult pe creatoarea de modă și că ar trebui să aprecieze.

„Despre doamna de care mă întrebați, nu vreau să comentez, căci aș da prea multă importanță celor care se cațără pe spatele meu să apară prin ziare. Nici nu am dat importanță și nici nu dau. Nu mă uit la comentarii și chiar nu am prietenie cu nimeni.

Am cercul meu de prieteni mic, dar cu mare valoare intelectuală și spirituală. Repet, dacă doamna respectivă, atunci când vorbește despre mine își face un ban să ducă acasă o pâine, mă bucură enorm. Eu sunt Anamaria Prodan și nu am cum să dau atenție acestor doamne. Îmi aduc aminte, însă, că am ajutat-o în viața asta pe această doamnă enorm și sunt mândră de acest lucru”, a spus impresara.

Anamaria Prodan a făcut-o praf

Anamaria a mai spus că a fost singura persoană care i-a luat apărarea Iuliei Albu când umbla cu găina pe stradă și că nu este normal să vorbească urât. Aceasta a declarat că acum a văzut caracterul creatoarei de modă și că este genul de om pe care nu îl vrea în viața ei.

„Am ajutat-o atunci când și cu găina pe cap sau în brațe, nimeni nu îi dădea atenție. I-am luat apărarea! Așa se vede caracterul oamenilor, căci cel ce vorbește urât de cel ce i-a dat o pâine să mănânce, se va întoarce mereu să muște mâna care-l hrănește toată viața.Ține de educație, măreție și omenie. Să-i dea Dumnezeu minte, fericire și multă sănătate!‘, a declarat Anamaria Prodan la adresa Iuliei Albu, pentru Click.ro.