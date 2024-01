Anamaria Prodan îl ia în râs pe Reghecampf. Antrenorul, lovit într-un punct dureros

Anamaria Prodan şi actuala parteneră a lui Laurenţiu Reghecampf au mutat războiul declarațiilor în tribunal. Corina Caciuc a dat-o în judecată pe impresara din fotbal pentru denigrare. Cele două ar fi trebuit să se găsească astăzi în sala de judecată, dar partenera lui Reghe nu s-a prezentat la proces.

Anamaria Prodan a declarat că avocata lui Caciuc nu a putut prezenta nicio dovadă care să jutifice absența clientei sale. Astăzi, vineri 26 ianuarie, la Judecătoria Buftea, partenera lui „Reghe” și Prodan ar fi trebuit să se confrunte în procesul în care Prodan este acuzată de defăimare.

Fostul soț al impresarei din fotbal nu se află în țară. Reghecampf antrenează o echipă din Arabia Saudită, iar la procesul de astăzi s-au prezentat doar impresara și avocații ei.

„La termen am fost eu și avocații mei. Să fiu sinceră, m-am amuzat. Domnișoara avocat a acestei vedete internaționale care m-a dat în judecată pentru distrugerea imaginii publice a fost pusă într-o situație incredibilă.

Nu a avut niciun act doveditor care să susțină lipsa de la termen a clientei sale. Motivele erau hilare: 1. Nu are contractul lui Reghecampf din Arabia Saudită, căci nici Reghecampf nu-l are. Acesta l-a semnat doar în limba arabă și nu este tradus. Așa ceva nu am auzit nici în cărțile de colorat”, a declarat Anamaria Prodan.