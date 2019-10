„Unde este familia mea este si casa mea. Prin natura meseriei noastre, casa este peste tot prin lume unde avem contracte. Casa mea este Las Vegas normal.

Sunt numai in avion… sau 80% din timp zbor… de la un capat la altul al lumii. Nu stau perioade lungi nicaieri. Filmez in Romania, merg la fata mica in America, merg la fata mare in Italia, merg la bebe si Laur… in Dubai. Nu stiu sa impart. Putin peste tot. Reusesc sa acopar toata aria”

M-am nascut cu o misiune. Sa aduc fericire in inimile oamenilor. Sa-i ajut. Sa le croiesc un drum. Un viitor. Nu obosesc. Sau daca simt ca incep sa clachez ma gandesc ca Dumnezeu nu oboseste niciodata si, cum noi suntem parti mici din El, trebuie sa luptam sa fim ca El.

Asa am crescut. Intr-o familie in care mama si tata aveau cariere stralucitoare si familie superba. Ai timp pentru tot daca esti mental linistit si daca iti gasesti fericirea.

Toate merg perfect. Ii multumesc lui Dumenzeu ca mi-a dat atata putere sa fac atat de multe lucruri. Vine perioada de transfer… alerg. Dau mii de telefoane… am intalniri”, a spus Anamaria Prodan pentru Ciao.

„Trezire la 6.00. Ne spalam, ne imbracam, mancam, pregatesc piticii de scoala, dupa ma aranjez eu si beau cafeaua linistita, imi dau telefoanele. Raspund la mailuri, incep intalnirile multe in oras, la birou… foarte multe, raspund la doua telefoane, incerc sa rezolv toate problemele jucatorilor si antrenorilor pe care-i reprezint. Uit sa mananc… bine ca am prieteni care ma suna si ma cheama la masa. Termin tarziu totul, cateodata ma prinde si 2.00 dimineata. Dorm foarte putin. Mostenire de familie

O femeie desteapta, puternica, independenta, serioasa, nu are cum sa nu se impuna

Anamaria Prodan: O femeie care este desteapta, puternica, independenta, serioasa, plina de energie pozitiva frumoasa… nu are cum sa nu se impuna. Cand esti pregatit din toate punctele de vedere, cand ai 7 ani de acasa pe care ai construit la scoala, liceu si facultate, nu ai cum sa dai gres. Cand ai o familie care s-a aplecat asupra ta si de la care ai avut ce sa inveti, nu dai gres…. chiar daca o mai “iei pe camp“ cateodata, educatia isi va spune cuvantul la final.

Sunt nascuta in 1971 si-s tare mandra de varsta mea. E o chestie tot de educatie: sa ai grija de tine, de corpul tau, de mintea ta. Am 63 de kilograme acum. Ma simt foarte bine, mananc ce-mi place. Am limita, insa. Nu mai tin dieta pentru ca imi cunosc foarte bine corpul si stiu cand sa ma opresc.

Imi e frica de ace. Nu imi fac nimic la fata. Dr Delia Thiess imi face conturing si vitamine. Atat. Sunt fericita acum cu infatisarea mea. Nu simt nevoia sa schimb nimic. Cand simt ca trebuie adaugat sau scos ceva, fac instant. Trebuie tu cu tine sa traiesti bine. Nu se fac, dupa parerea mea, operatii estetice ca-ti spune unul si altul. Sau mai rau “fac si eu sa arat ca nu stiu ce vedeta“ – o prostie. Femeile fara personalitate vor sa arate la fel ca mai stiu eu cine. Daca te uiti prin cafenele, la mese, seamana toate intre ele. Habar nu ai cand saluti daca le-ai mai salutat si acum 5 minute. Penibile.

„Reghe este foarte, foarte mandru de mine. Nu exista gelozie… Aaa da, normal, stau intre barbati 99% din timpul meu. Undeva este gelozie pentru ca exista iubire incredibila, dar… crize sau scandaluri niciodata. Eu sunt foarte, foarte geloasa. La mine scapa totul de sub control pentru ca eu atunci cand iubesc, iubesc fara limita, cand pun suflet in ceva, il pun pe tot, cand vreau ceva, merg pana la capat.

Muncim enorm. Chiar fara limita cateodata. Dar mereu avem timp pentru noi si pentru pitici. Mancam seara toti, normal, cand sunt si eu acasa. In rest, ei toti mananca mereu impreuna. Dar “cand vine mama” e sarbatoare pentru toti. Laurentiu este un romantic incurabil. Am spus si o sa o spun. Imi face cadouri zilnic. Nu mari. Nu conteaza. Aduce bucurie in vietile noastre.

Toti sunt foarte bine. Sarah are cel mai important meci pe 1 noiembrie. Sunt in avion spre ea cand raspund la acest interviu. Rebecca este foarte bine, la facultate in Italia. Reghe mic… cu fotbalul si scoala in Dubai, Luca, la fel in Dubai, cu scoala.

Da. Am pierdut sarcina atunci. Nimeni nu a avut raspuns la intrebarea mea “de ce“… pentru ca era totul perfect si brusc s-a oprit din evolutie la aproape 5 luni… Dumnezeu a hotarat asa … si asa a fost. Am 4 comori minunate insa si ma bucur de fiecare clipa alaturi de ei.

„Mama mea este icoana mea. Toate amintirile sunt in sufletul si mintea mea. Vorbim despre ea mereu in casa. Radem cand ne aducem aminte de multe lucruri. Ma uit la reality show-ul nostru si rad. Mama era vesela. Ca si mine. Asa a ramas in inima noastra. Moartea, pentru mine, nu ceva tragic… este firesc. Este un curs si un ciclu al vietii. Il urmam. Ne supunem”, a declrata Anamaria Prodan pentru Ciao.

