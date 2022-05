ANAF pune tunurile pe români! A început verificarea situației fiscale personale: Ce riscă aceste persoane fizice

Numeroase persoane fizice au primit în ultimele luni de zile avize de verificare a situației fiscale personale din partea ANAF, potrivit unei analize realizată de Alex Slujitoru, Director, Băncilă Diaconu și Asociații și Stela Andrei, Partener Asociat, Impozit pe venit și contribuții sociale, EY.

Cetățenii care primesc astfel de avize nu trebuie să intre în panică, ele nu înseamnă că autoritățile fiscale consideră omul din situația cu pricina a fi necinstit. Totuși, dacă veniturile au fost ascunse, fără a fi declarate la stat și fără a plăti taxe pentru ele, atunci situația va fi fără doar și poate una foarte sensibilă.

Avizul de verificare înseamnă că analiza de risc efectuată de reprezentanții ANAF, incontestabilă și în același timp netransparentă, a indicat o anumită diferență între veniturile estimate și veniturile declarate la stat. Aceasta trebuie să fie de minimum 10% și, în același timp, nu mai mică de 50.000 de lei.

Ce presupune verificarea de către ANAF a situației fiscale personale

Potrivit legii, pentru verificarea situației fiscale personale a persoanei fizice, ANAF efectuează următoarele activități preliminare:

a) analiza de risc pentru stabilirea riscului probabil pentru un grup de persoane fizice sau pentru cazuri punctuale, la solicitarea unor instituții ori autorități publice;

b) selectarea grupului de persoane care vor fi supuse verificării fiscale prealabile documentare;

c) verificarea fiscală prealabilă documentară.

Verificarea de către ANAF a situației fiscale personale înseamnă controlul efectuat asupra tuturor drepturilor şi a obligațiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie și a altor elemente de natură să determine starea de fapt fiscală reală a persoanei fizice pe perioada verificată.

Ce riscă persoanele fizice care au venituri mai mari decât cele declarate

Codul de procedură fiscală stabilește că reprezentanții ANAF vor considera semnificativă diferența dintre veniturile estimate și cele declarate un procent mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai puţin de 50.000 lei.

În cazul în care persoanele fizice se confruntă cu astfel de situații, atunci trebuie să prezinte în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sancţiunea decăderii, de documente justificative sau alte clarificări relevante pentru situaţia sa fiscală.

Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, o singură dată, la solicitarea justificată a persoanei fizice, cu acordul organului fiscal central, potrivit Codului de Procedură Fiscală.

„Persoana supusă verificării are obligaţia de a depune o declaraţie de patrimoniu şi de venituri la solicitarea organului fiscal central. În situaţia în care solicitarea are loc odată cu comunicarea avizului de verificare, declaraţia se depune în termenul prevăzut la alin. (7). În acest caz, solicitarea se anexează la avizul de verificare. În situaţia în care solicitarea are loc pe perioada verificării, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data comunicării solicitării”, se arată în lege.