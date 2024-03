Economie Militarizarea ANAF, o idee proastă. Abuzuri și intimidare, pe vremea când agenții fiscului aveau arme







În urma numeroaselor discuții legate de militarizarea ANAF, ies la iveală detalii din perioada în care inspectorii erau dotați cu pistoale și efectuau verificări pe teren. Mulți agenți economici își amintesc cu groază de experiențele pe care le-au avut în acest sens.

Subiectul militarizării ANAF-ului stârnit numeroase controverse în spațiul public. Acestea au pornit de la afirmațiile ministrului Finanțelor, care promitea dotarea celor de la Antifraudă cu arme. Informația a fost combătută de Marcel Ciolacu. Dincolo de aceste discuții, agenții economici își amintesc cu groază de controalele efectuate cu arma pe masă.

Controverse legate de militarizarea ANAF

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș este de părere că angajații de la Antifraudă ar trebui să fie înarmați pentru a face față provocărilor de pe teren. Agenții economici și cei care lucrează în domeniul contabilității spun că în perioada în care cei de la ANAF aveau arme, au avut loc numeroase abuzuri.

„Așa este, se controla cu arma pe masă”/ „Deci la cat stres am acum în mine, cred ca dacă intra unul așa, iese rău de tot. Unul din noi sigur nu mai iese viu de acolo”, spune o contabilă.

„Da, am trăit asta în 2005 la un depozit de cherestea, eram însărcinată în 7 luni. Administratorul le a spus, „faceți ce vreți cu mine, verificați ce vreți, contabila mea iese acum pe usa, e însărcinată”, a precizat altă persoană care s-a confruntat cu o similară.

Boloș, criticat pentru afirmațiile făcute recent

Cei mai mulți dintre contabili spun că angajații Fiscului apelau la intimidare în perioada respectivă. Din acest motiv, viziunea ministrului Finanțelor este intens criticată.

„Eu am înțeles că nu s-a schimbat legea în sensul de dat pistoale, dar na...de la Boloș te poti aștepta la orice. O să ajungem ca-n bancul ăla cu hoții care intră cu pistoale în biroul unei contabile și strigă: mâinile sus, acesta este un jaf!! la care contabila ușurată: vai ce m-am speriat, am crezut ca e Garda Financiară”, scrie alt user.

Marcel Ciolacu, despre militarizarea ANAF

Premierul României a precizat că nu se va ajunge la militarizarea ANAF. Totodată, acesta a subliniat că inspectorii care merg în controale ar trebui să ceară ajutorul Poliției și Jandarmeriei.

“E o prostie și rămâne o prostie. Dacă te duci într-un control, undeva, suni Poliția, Jandarmeria. Asta nu de astăzi, ci de când s-a înființat. Astăzi s-a descoperit această tâmpenie. Cineva și-a dorit să aibă pistol, de la ANAF. Nu o aibă nimeni niciun pistol. Au probleme, cer suport de la Jandarmerie și de la MAI. Tragi după camioane, ești John Wayne?”, a afirmat primul ministru.