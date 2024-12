Monden Ana Morodan, gest radical de Crăciun: Din păcate, nu mai am familie







Ana Morodan a împărtășit planurile sale pentru Crăciun spunând că va lua o decizie radicală pe tot parcursul sărbătorilor de iarnă. „Contesa digitală” a mai spus, de asemenea, că va face o pauză de la rețelele sociale.

Ana Morodan nu va avea brad de Crăciun

Ana Morodan a decis să facă o schimbare radicală înainte de Crăciun. Influencerița a anunțat că, în perioada sărbătorilor, va lua o pauză de la social media și va petrece aceste momente departe de mediul online.

„Nu voi împodobi bradul. Îmi place să am bradul pe mine (că mă știți cât sunt de minimalistă), nu să-l am în salon”.

Contesa digitală a menționat că, deși nu mai are familie, părinții ei nefiind în viață, dispune de mulți prieteni care îi sunt ca o familie adevărată, alături de care va reuși să treacă cu bine peste sărbătorile de iarnă.

„Din păcate, nu mai am familie, dar am prieteni și mă am pe mine, bine. Așa că o să închid media socială cât mai mult în zilele alea. O să stau între ai mei, ca toată lumea. Și, normal, paiete, perle și outfituri simpatice, cât încape”.

Contesa digitală: Am învățat să mă bucur de lucruri simple

Ana Morodan a mai mărturisit pentru fanatik.ro., că a învățat să se bucure de lucruri simple, „departe de social media și de obsesia că trebuie neapărat să instagramez orice moment al vieții mele”.

În opinia ei, „cea mai mare bucurie a rămas timpul petrecut cu prietenii apropiați. Sunt acei oameni în fața cărora nu trebuie să performezi, cu care poți să râzi, să plângi și să fii tu. E un lux pe care am învățat să-l prețuiesc mult și să nu-l iau de-a gata”, a adăugat Ana Morodan.

Cu privire la cum își ocupă timpul, a spus: „Mă trezesc devreme. E singurul moment din zi când pot să am liniște completă, să-mi beau cafeaua și să-mi organizez gândurile. Am învățat că acest ritual de dimineață e esențial pentru sănătatea mea mintală. Mare parte din zi o dedic VirtuWell. Am tot felul de întâlniri cu echipa, dezvoltăm programe, avem sesiuni cu psihologii și experții noștri”.