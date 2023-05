Cum se justifică Ana Morodan după ce a condus beată. A băut bere, că are probleme cu rinichii

Ana Morodan a fost prinsă de polițiști conducând sub influența substanțelor interzise, dar și băută, pe 29 martie. Și-a petrecut noaptea în arest și a vorbit despre evenimente, însă fără să ofere prea multe detalii. La aproximativ două luni de la incidente, „Contesa digitală” și-a deschis sufletul și a vorbit despre ce s-a întâmplat în ziua respectivă și cum a afectat-o întreaga întâmplare.

Celebra influenceriță a mărturisit că ia Xanax, medicament care este vinovat și pentru rezultatul pozitiv al testului antidrog. Ana Morodan a recunoscut că a băut o bere în dimineața cu pricina. Consumă acest tip de produs pentru că are probleme cu rinichii, motivează ea.

„Am fost bombardată de toți, dar eu sunt genul de om… Eu nu mă uit la ce scrie lumea despre mine. Nu mă pun să fac exhibiții, să răspund eu oamenilor, să mă cert cu ei, să le explic: măi, există diferență între drog și a lua un medicament prescris pe rețetă pe care îl iei, poate iei o pastilă în plus. Mie asta mi-a ieșit, benzodiazepină, care e substanță activă din Xanax. Nu mi-a ieșit niciun fel de drog.

Eu nu mă droghez. Nici la alcool nu a ieșit un alcool cine știe cât, a ieșit 0,05, care a ieșit după o bere. E mai puțin decât o bere, pentru că da, într-adevăr, băusem dimineața chiar fix o bere.

Eu am problemă cu rinichii, cu unul, nu cu amândoi. Nu sunt eu o mare fană de bere, nu beau bere în cantități mari. Din când în când mai beau câte o bere, că e bună pentru rinichi. Eu am lăsat presa să scrie atunci, să mă linșeze în toate felurile, să facă tot ce vrea. Nu am considerat că e cazul să dau un răspuns”, a spus Ana Morodan pentru Fanatik.

Ana Morodan își recunoaște vina

Contesa digitală își recunoaște vina, însă se consideră norocoasă nu a produs un accident cu victime. Este conștientă de faptele sale și susține că acum suportă consecințele.

„Consider că am greșit și pot să spun că sunt norocoasă că nu am lovit pe nimeni, că nu s-a întâmplat o nenorocire. Eu sunt singura persoană care suportă consecințele. Sunt oameni care comentează cu drobul de sare: ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi dat cu mașina peste copilul meu? Da, este corect. S-ar fi întâmplat ceva nașpa. Dat nu sunt singura persoană care conduce așa la volan. Sunt o persoană cu o imagine publică și e firesc să se creeze tam-tam”, a dezvăluit influencerița.

Ana Morodan a explicat și ce s-a întâmplat de a fost prinsă pe picior greșit de două ori în aceeași zi. Contesa digitală susține că multe persoane nu au înțeles ce s-a întâmplat, asta și pentru că ea nu a oferit niciun fel de declarații până acum.

„Aici e o singură chestie pe care oamenii nu o înțeleg. Eu, când am plecat de la INML, am zis un singur lucru: trebuie să ajung la mașină și să mă duc direct acasă, să duc mașina acasă. A doua oară când m-am urcat la volan, și oamenii asta nu au înțeles, nu au înțeles, pentru că nu am dat nici eu niciun fel de declarație. Eu n-am venit acasă, pentru că avem camerele din complex.

N-am venit acasă să stau trei-patru ore și, apoi, să zic hai că mă urc iar în mașină să mă urc în oameni xanaxată! Nu, eu am venit de la INML și am zis: trebuie să mă duc absolut acasă. Prima oară pe mine Poliția m-a oprit la Charles de Gaulle, știi unde, acolo, la Piața Charles de Gaulle, a doua oară m-a oprit pe Primăverii. Diferența de mers este de 300 de metri, înțelegi? Nu am plecat prin oraș iarăși cu mașina, xanaxată sau nu…”, explică Ana Morodan.

Cine a fost alături de influnceriță în această perioadă grea

Contesa digitală a mărturisit că a rămas impresionată de reacția pe care a avut Adelina Pestrițu. Totuși, în toată această perioadă grea, alături i-au fost prietenii, dar și mulți oameni din mediul online.

„Sincer să spun, eu sunt Capricorn de felul meu, noi suntem mai singuratici. Eu sunt o ființă socială, pentru că trebuie, cu business-ul și așa mai departe. În perioada respectivă s-a uitat asistentul meu Claudiu la ce scria lumea. Nu m-am uitat la comentarii, la articole, la nimic. Nu e primul meu rodeo, nu mă refer că e primul meu rodeo când conduc beată, să nu se interpreteze greșit, dar țin minte când am fost la Asia Express, primele trei episoade, acolo am primit și amenințări cu moartea, iar apoi lumea s-a repliat și a zis: mamă, ce mișto e femeia asta.

Au fost lângă mine, pe lângă prietenii mei, foarte mulți oameni din online, care și-au asumat să scrie lucruri pozitive, știind că vor fi atacați. De exemplu, Adelina Pestrițu, săraca de ea, mi-a zis să fiu puternică. Trebuia să intru la comentariul ei să îl șterg. Mi-a zis: „Nu îl șterge, că eu sunt lângă tine. Îmi asum”. Mno, și ea, săraca, au început să îi scrie că a luat patru la Bac, că ești o imbecilă. Chiar am primit foarte mult bine în această situație. Oamenii au fost foarte ok. Chiar vorbeam acum vreo trei zile cu agenția mea de branding. Măi, de ce îmi scriu toți să fiu tare, că o să trec și peste asta?”, a mărturisit Ana Morodan.

Cauza problemelor emoționale și de ce a ajuns să consume Xanax

Ana Morodan a mărturisit că principala cauză a problemelor sale emoționale nu sunt traumele, ci un burn-out, care nu o lasă să fie ea. Contesa digitală a povestit și cum arată o zi din viața sa, când nu se poate hotărâ dacă vrea să meargă la birou sau dacă preferă să facă cu totul altceva.

„Este un burn-out, îți spun sincer, conform psihologilor, psihiatrilor, că am fost peste tot. Este un fuc**g burn-out. Și știi cum se manifestă? Mă trezesc dimineața și zic: mno, bag picioarele, azi mă ridic, arunc niște haine pe mine, mă duc la birou.

Peste 10 minute nu mai sunt în stare, nu mai merg la birou. Zic că îmi permit, am muncit atâta, am strâns bani, apoi zic, ce dracului fac? N-am de ce să șterg praful că am menajeră, e un paradox. Pe de altă parte vreau să mă pun să muncesc și apoi îmi dau seama că nu mai pot. Apoi mă uit în gol și îmi dau seama că mă plictisesc”, a povestit influencerița.

Vedeta susține că participarea la emisiunea „Asia Express” a distrus-o psihic. După această experiență a început să ia Xanax. Ana Morodan a amintit de moartea părinților și a unui bunic.

„Pe mine, emisiunea asta, Asia Express m-a distrus psihic. Este emisiunea după care eu am devenit dependentă de Xanax. Eu am simțit că mor atunci. Mi-au murit părinții și un bunic într-o săptămână. Da, au fost niște chestii. N-o să pot să vin acum în fața ta să fiu o ipocrită infectă să zic, da, uite, am trăit niște traume și din cauza asta am făcut asta. Nu, pur și simplu, am avut un episod depresiv.

Sunt patentată de la medic. Eu nu sunt depresivă, am episoade depresive și așa s-a întâmplat. Am luat două pastile în plus față de rețetă și așa a ieșit la test. N-am luat nici cocaină, nici heroină, ecstasy sau altele. Eu nu mă droghez. Oamenii au tendința să facă tot felul de povești. Lucrurile sunt mult mai simple decât par la prima vedere. Eu am fost, însă, asumată. Când mi-am asumat că trăiesc ca un rockstar, am știut că mi-o iau la m… tot ca un rockstar!”, a conchis celebra influenceriță.