„Lecții” pentru femei din spitalul de psihiatrie. Ana Morodan, internată după ce a fost prinsă beată la volan

Ana Morodan, influencerița cunoscută sub numele de „Contesa Digitală”, a fost reținută de Poliție în luna martie, după ce a condus sub influența alcoolului și a drogurilor. Vedeta a fost oprită de polițiști de două ori în aceeași zi, după ce a provocat un accident rutier și i-a fost suspendat permisul de conducere.

Ana Morodan, mesaj pentru femeile din România

„Nu o să înțeleg niciodată femeile care își târăsc partenerii de viață cu ele la cumpărături și-i țin pe săraci în picioare, pe scaune și îi întreabă se potrivește mov cu roz, merge plisat cu in… Măi, nu”, a ținut să spună Ana Morodan, pe Instagram, potrivit realitatea.net.

Ana Morodan a fost plasată sub control judiciar timp de 60 de zile, după ce a fost prinsă conducând sub influența alcoolului și a drogurilor și a provocat un accident rutier. Această situație poate afecta imaginea ei și poate avea repercusiuni financiare, având în vedere că are contracte de promovare cu diferite branduri.

Recent, aceasta a luat decizia de a scăpa de dependența de medicamente. A luat decizia de a merge la o clinică de recuperare din afara Bucureștiului, însă la momentul respectiv, ar fi încălcat condițiile eliberării. Ana Morodan nu a scăpat de controlul judiciar, însă a primit acordul procurorului de caz pentru a se retrage la Centrul Medical „Laura Cătană”, unul dintre cele mai bune de profil de la noi din țară.

Spitalul de psihiatrie se află în Pianu de Jos, județul Alba. „Contesa Digitală” a avut o cerință înainte de a se interna. A vrut să stea singură într-o cameră, deși spitalul este plin. Doleanța ei s-a împlinit, însă pentru confort a trebuit să plătească. Pentru o singură zi petrecută în clinică, Ana Morodan a plătit 550 de lei.

Clinica din Alba este celebră pe plan psihiatric, însă nu toți pacienții pot fi salvați.