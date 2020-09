Impresara Anamaria Prodan face senzație ori de câte ori iese în public, atÂt la reuniunile mondene cât și la plaja. Știe cum să atragă atenția asupra sa, dar are și un alt atu. La 47 de ani, binecunoscuta impresară arată fenomenal, iar silueta ei este la fel de zveltă ca în prima tinerețe. Asta se datorează nu numai unui regim alimentar variat și exercițiilor fizice, ci și vieții de familie armonioase pe care o are alături de antrenorul Laurențiu Reghecampf și de copii.

Fericită alături de fostul fotbalist Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. Vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior, pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior. Laurențiu Reghecampf a fost căsătorit cu Mariana Boldea, actualmente Pfeiffer. Au format din 1994 până în 2008.

Anamaria Prodan și actualul său soț, Laurențiu Reghecampf, s-au întâlnit cu foarte mulți ani în urmă și chiar au avut o relație, însă s-au separat și fiecare s-a căsătorit cu altcineva, după ani s-au regăsit și au ajuns în fața altarului.

„Ne-am cunoscut la Hotel Intercontinental”

„Ne-am cunoscut la Hotel Intercontinental. El era în cantonament cu echipa naţională şi ieşeau la plimbare, iar eu treceam pe lângă hotel. Ne ştiam din lumea fotbalului şi ne-am oprit să vorbim.

Legătura a fost scurtă şi foarte frumoasă, dar eu nu-mi doream căsătorie, considerăm că e prea devreme pentru un asemenea pas şi atunci drumurile noastre s-au separat. Ne-am văzut de viaţă, ne-am căsătorit fiecare mai târziu, eu în America, el a plecat în Germania, şi ne-am întâlnit după 13 ani. Au fost nişte lucruri neterminate, iar în viaţă trebuie să închei tot ce începi”, povestea impresara Anamaria Prodan într-un interviu acordat revistei Taifasuri.