Ana Brichall iese la atac. Ce spune viceprim-premierul despre gafa de la conferință

Ana Brichall,, viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice. a ținut să facă o serie de precizări cu privire la materialele apărute în presă, în care se arată că aceasta ar avea probleme cu limba engleză.





Ana Brichall a scris pe Facebook: „Apare undeva prin presă (sigur că e o simplă coincidență că apare în câteva articole, seară, în decurs de 2h , deși discursul meu a fost la 9:30 AM ) că nu aș vorbi bine limba engleză.

Sunt convinsă că nu au scris cu răutate, dar dacă tot au fost în sala poate au observat că după ce am dat bună dimineață imediat am interacționat cu cineva din sala spunând „very very much”!

So, I wish to all of you a very good night. Thank you very much! Ana”.

Joi, Ana Brichall a participat la Conferinţa de Tineret a Uniunii Europene, care are a avut loc la Bucureşti. Ulterior, în presă a apărut un filmuleț în care, la momentul salutului audienței, viceprim-ministrul ar fi gafat.

„Bună dimineața foarte mult! Vă mulţumesc foarte mult, bună dimineaţa tuturor şi fiecăruia dintre dumneavoastră. Este o onoare şi o plăcere să fiu aici, astăzi, alături de voi şi vă urez numai bine în numele premierului şi Guvernului României”, se aude în filmulețul apărut în mass media.

„Pe parcursul acestei săptămâni, am avut la Bucureşti tineri cu experienţe de viaţă şi cu formare educaţională sau profesională diferite, dar cu interese comune atunci când vine vorba de cele două teme propuse de conferinţă – „Dialogul UE cu tinerii” şi „Viitorul muncii”.

Pe de o parte, „Dialogul UE cu tinerii” este un proces amplu, care vine în întâmpinarea aşteptărilor tinerilor, care urmăreşte identificarea de soluţii împreună cu aceştia şi care invită factorii de decizie - guverne şi alte autorităţi centrale sau locale - la acţiune, în aşa fel încât problemele şi provocările cu care ne confruntăm astăzi la nivel european să nu persiste şi să nu fie amplificate pe viitor, cu riscul de a prejudicia interesele generaţiilor viitoare. Şi putem lua exemplul ocupării tinerilor temă în privinţa căreia Uniunea Europeană şi statele membre nu au fost pasive, ci au recunoscut amploarea consecinţelor generate pe piaţa forţei de muncă în special în rândul tinerilor de recenta criză economică şi au iniţiat măsuri precum „Schema de garanţie pentru tineri”, „Locuri de muncă pentru tineri” sau programul „Corpul European de Solidaritate” dedicat din nou tinerilor. Efectele pozitive se simt dacă ne uităm la rata şomajului în rândul tinerilor care se află în prezent în scădere, dar problemele nu sunt pe deplin rezolvate”, a precizat Ana Brichall la Conferința de Tineret a Uniunii Europene.

