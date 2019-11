Ex-ministrul Justiției afirmă că nu are ce să-și reproșeze în mandatul precedent. În schimb, informează RTV, le arată obrazul colegilor care au decis excluderea ei din partid fără să-i dea dreptul să se apere. Birchall arată cu degetul spre liderii PSD întruniți în Comitetul Executiv.

„Am aflat cu surprindere, din presă, că am fost exclusă din PSD, adică din partidul în care am muncit o viaţă întreagă, fără ca măcar să fi fost invitată la şedinţă, să aud «capetele de acuzare» şi să pot răspunde. În ciuda acestei atitudini de neînţeles din partea colegilor mei, nu mă voi dezice de valorile care m-au ghidat pe parcursul întregii mele cariere politice: justiţia, profesionalismul, responsabilitatea, valorile europene şi euroatlantice. Plec din acest partid cu conştiinţa curată că am gestionat agendele instituţiilor pe care le-am condus, cu echilibru, seriozitate şi profesionalism”.

Pe de altă parte, Ana Birchall nu s-a ferit să-i „înțepe” pe social-democrați, arătând cât rău au făcut implicându-se în modificarea legilor justiției. „Vreau să amintesc de mandatul excelent pe care l-am avut în fruntea MJ, unde am muncit cu seriozitate, cu bună credinţă, cu responsabilitate si profesionalism pentru a apropia actul de justiţie de români, începând astfel un proces de recâştigare a încrederii în actul de justiţie din România, greu încercată în ultimii 3 ani”.

Ex-premierul Viorica Dăncilă, liderul PSD, a anunțat la finalul ședinței CEx că Ana Birchall a fost exclusă din partid, la fel ca un alt „greu”, Cozmin Gușă.

