Moment rar. A înflorit Amorphophallus , „floarea cadavru”

Cea mai mare floare din lume, Amorphophallus titanum, care emite un miros de cadavru în putrefacţie, a înflorit weekendul trecut în campusul unei universităţi americane, California State University din orașul Long Beach.





Înflorirea acestei plante, cunoscută și sub numele de „floarea-cadavru”, reprezintă un fenomen imprevizibil și are loc, de obicei, la un interval cuprins între cinci și zece ani. Iniţial, specialiștii californieni se așteptau ca planta să înflorească în perioada 22-23 mai, însă floarea sa a preferat să mai aștepte o săptămână și s-a deschis abia în weekendul trecut, transmite Agerpres. Această plantă tropicală se află în campusul californian, între Molecular and Life Sciences Center și Hall of Science.

Floarea acestei plante este considerată cea mai mare din lume, însă, din punct de vedere tehnic, ea reprezintă o inflorescenţă, fiind de fapt un ciorchine de flori. Când se deschide, floarea poate să ajungă la o înălţime de peste 1,8 metri și să atingă un diametru de 1,2 metri.

