Amintirile care o fac să plângă pe Andreea Marin. Cât de multe îi datorează mamei sale

Vedeta de televiziune a povestit cât de greu i-a fost să depășească aceste momente care au marcat-o foarte mult. Una dintre cele mai apreciate staruri de televiziune din România, Andreea Marin s-a menținut în permanență în atenția publicului, chiar dacă nu mai este Zâna Surprizelor, care ținea în fața televizoarelor milioane de spectatori. Este la fel de iubită și de apreciată, reușind să cucerească simpatia oamenilor.

Dincolo de imaginea de femeie de succes, Andreea Marin a avut numeroase momente dificile, în viață, peste care a reușit să treacă cu bine. Unul dintre acestea este și decesul mamei sale, despre care a vorbit într-un interviu pe care l-a dat de curând. Ea a povestit cât de greu i-a fost atunci și ce a făcut pentru a depăși această situație.

„Tot ce am creat mai prețios este dedicat mamei mele și după ce am născut fiicei mele. Noi suntem Violete din mama în fiica și nu am moștenit doar numele una de la alta, ci și sensibilitatea. Suntem foarte legate și mama mea care este acolo sus printre stele e lângă noi mereu”, a relatat Andreea Marin care nu și-a putut reține lacrimile.

Vedeta a mai spus că în momentele dificile, își amintește de sfaturile primite de la mama sa, înainte de decesul acesteia și, astfel, reușește să facă față greutăților.

„Când mă gândesc la mama mea îmi amintesc mâna ei pe fruntea mea și momentul în care mi-a spus că oricât de necăjita aș fi în viață să nu pun asta pe umerii altor persoane. Motiv pentru care atunci când eram pe ecranul televizorului și zâmbeam și le aduceam bucurii oamenilor de acasă, nu se citea pe chipul meu un necaz, atunci îmi aduceam aminte ce îmi spunea mama”, a mai spus Andreea Marin.

Andreea Marin a construit o relație frumoasă cu fiica sa

Ea și-a pierdut mama la o vârstă destul de fragedă, când avea mai mult ajutor de ea. Chiar și așa, vedeta a purtat în suflet mereu sfaturile mamei sale.

„Pe mama am pierdut-o când aveam 9 ani de viață, dar nu o să uit niciodată vorbele spuse de ea. Sunt cuvinte care te impacteaza într-un mod special”, a mai spus Andreea Marin.

În același context, Andreea Marin a povestit că are o relație bună cu fiica sa și, în ciuda unor contradicții, au reușit să și-o apropie.

„Eu am 47 de ani, dar îmi amintesc perfect vârstă adolescenției. Nu pot să spun că este o adolescentă rebelă pentru ca ne înțelegem bine, dar ne mai și contrazicem. Din contradicții ies lucrurile bune în viață. Este un dialog continuu mamă-fiică și iubesc aceste momente. Nu îmi doresc nimic mai mult decât sa fiu cu cei dragi mie, cu fiica mea și cu partenerul meu. Când se lasă cortina, ei sunt sufletul meu, de fapt”, a mai spus Andreea Marin, în interviul acordat Antena Stars.