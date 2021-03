Amintiri din copilărie. Eliza Corbeanu: Recitam articole din Codul Penal și citeam cartea de telefoane.

Talentul extraordinar la scris al Elizei Corbeanu, cu o forță de expresie deosebită, este dublată de o sensibilitate pe măsură. Mirel Curea este de părere că stilul invitatei sale este unul „dostoievskian”.

Eliza Corbeanu este un bine cunoscut avocat, dar și publicist la ziarul Evenimentul Zilei și scriitor cu două volume apărute la Editura RAO.

Eliza Corbeanu a mărturisit în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, că împarte talentul artistic cu fratele său Vlad Corbeanu, actor la teatrul Mic.

„Știi ce făceam eu? Îmi plăcea să citesc foarte mult. Mă scotea m-am cu forța din camera mea, „Du-te și joacă-te!”. Dar tot le luam și le ascundeam. Aveam chestia asta tâmpită, pe care o am și acum. Când începeam o carte, nu mai plecam până nu o terminam. La propriu.

Și am luat „Muntele vrăjit”. Nu am știut că are cinci volume. Am înnebunit. Era vacanța de vară, copiii se jucau pe-afară și când am văzut că are cinci volume, am zis „Ce mă fac?” M-am dus, pauză de masă, să mă vadă mama… Îngrozitoare carte. Oribilă! Rar mi-a fost dat să citesc ceva mai greu. Eram în V-VIII”, a dezvăluit Eliza Corbeanu.