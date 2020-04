Pandemia de coronavirus se întinde în SUA, iar americanii sunt striviți de probleme. „Coronavirusul este peste tot în America, la fel şi foamea”, scriu ziariștii de la New York Times.

Sute de americanii au uat cu asalt o bancă de alimente de lângă Pittsburgh, Pennsylvania, iar coada, formată de mașini a fost filmată cu o dronă.

Mulți cetățeni și-au pierdut locurile de muncă, nu mai au venituri și sunt nevoiți să apeleze la aceste bănci de alimente, susținute de donații.

Însă nu există suficientă mâncare pentru a face față cererii, iar voluntari sunt și ei depășiți de volumul de muncă.

În ultimele două săptămâni nu mai puțin de 10 milioane de americanii au rămas fără slujbe și s-au înscris pentru ajutorul de șomaj.

Hundreds of cars wait to receive food from the Greater Community Food Bank in Duquesne. Collection begins at noon. @PghFoodBank @PittsburghPG pic.twitter.com/94YFaO7dqX

— Andrew Rush (@andrewrush) March 30, 2020