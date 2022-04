Americanii au simulat un război nuclear cu Rusia. Un VIDEO la care te trec fiorii! 90 de milioane de oameni afectați în prima oră a conflictului

34,1 milioane de oameni ar putea muri, iar alte 57,4 milioane ar putea fi rănite în primele ore de la începerea unui război nuclear între Rusia și Statele Unite, declanșat de o armă nucleară cu randament redus, potrivit unei noi simulări realizate de cercetătorii de la Universitatea Princeton prin programul Știință și Securitate Globală.

SGS a dezvoltat o nouă simulare pentru o escaladare plauzibilă a războiului între Statele Unite și Rusia, utilizând poziții realiste ale forței nucleare, ținte și estimări ale deceselor. Se estimează că în primele ore ale conflictului ar fi peste 90 de milioane de oameni morți și răniți. O perspectivă care îi îngrozește pe români.

Acest proiect este motivat de necesitatea de a evidenția consecințele potențial catastrofale ale actualelor planuri de război nuclear din SUA și Rusia. Riscul de război nuclear a crescut dramatic în ultimii doi ani, deoarece Statele Unite și Rusia au abandonat tratatele vechi de control al armelor nucleare, au început să dezvolte noi tipuri de arme nucleare și au extins circumstanțele în care ar putea folosi arme nucleare.

Planul A, o simulare care ne dă fiori

Dar asta nu este tot. Numărul total de morți ar fi și mai mare din cauza consecințelor pe termen lung ale unui război nuclear, inclusiv a ploilor radioactive și a răcirii globale a atmosferei Pământului, adaugă cercetătorii. Chiar și un schimb nuclear limitat între India și Pakistan ar putea expune un miliard de oameni la riscul de foame și alți 1,3 miliarde la risc de insecuritate alimentară severă din cauza răcirii globale, potrivit unui studiu din 2013 al International Physicians for the Prevention of Nuclear War.

Simularea Princeton, intitulată în mod ironic „Planul A”, vine în timp ce Statele Unite lucrează la dezvoltarea de noi arme nucleare, în ciuda opoziției membrilor lideri democrați ai Congresului, și demonstrează că și armele nucleare cu randament redus pot avea consecințe devastatoare. Pe de altă parte, conflictul militar din Ucraina a readus în atenție posibiolitatea ca Rusia să folosească arma nucleară.

Cercetătorii au folosit evaluări independente ale pozițiilor actuale ale forțelor nucleare din SUA și Rusia, inclusiv numărul de focoase desfășurate și randamentul acestora, planurile de război și țintele pentru a crea simularea. La fel de alarmantă ca și bilanțul victimelor acestei simulari de război nuclear este probabilitatea tot mai mare ca acesta să devină realitate.

Cum judecă Vladimir Putin

”Cred că lui Putin nu îi pasă de sancțiuni și de trimiterea Rusiei în Evul Mediu de către Occident, pentru că plănuiește ceva care să facă chiar și războiul din Ucraina o chestiune măruntă. Cu acest pas, toate pierderile Rusiei cauzate de sancțiuni vor fi șterse și cu atât mai mult – conform planurilor lui Putin, Rusia va deveni stăpânul absolut al Eurasiei.

În cazul Ucrainei, teoretic își poate permite să eșueze cu viteză maximă, pentru că într-un scenariu absolut îngrozitor, este salvat de arme nucleare. Prin urmare, indiferent de ce se întâmplă în Ucraina, operațiunea se va desfășura întotdeauna conform planului.

Faptul că rușii pun un accent excesiv pe arsenalul lor nuclear se vede și în unele interviuri cu ideologii ruși. Ei nu contestă dominația tehnologică a Occidentului asupra Rusiei, dar nu omit niciodată să menționeze că Rusia are arme nucleare. Ei folosesc opțiunea nucleară ca o carte de joker pentru a justifica faptul că sunt depășiți din punct de vedere tehnologic, corupti și disfuncționali ca țară”, susține un editorialist al cotidianului slovac Dennikn.

Nu există Planul B

„Riscul unui război nuclear a crescut dramatic în ultimii doi ani, deoarece Statele Unite și Rusia au abandonat tratatele de control al armelor nucleare de lungă durată, au început să dezvolte noi tipuri de arme nucleare și au extins circumstanțele în care ar putea folosi arme nucleare. ” au scris cercetătorii de la Princeton pe site-ul web al proiectului.

„Planul A arată că nu există un plan sănătos odată ce o armă nucleară este lansată”, a declarat Alicia Sanders-Zakre, coordonator de politici și cercetare la Campania Internațională pentru Abolirea Armelor Nucleare. „Un plan mai bun este de a respinge scenariile nucleare de coșmar și de a sprijini Tratatul privind interzicerea armelor nucleare.

Urmăriți aici materialul realizat de la Universitatea Princeton din SUA: