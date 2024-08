International Americanii au modernizat avioanele F-16 ale ucrainenilor. O operațiune unică







Forțele Aeriene ale SUA au anunțat oficial că avioanele de luptă ucrainene F-16 au beneficiat de o reprogramare a subsistemelor lor EW. Aceste actualizări au fost făcute special pentru ca subsistemele EW ale F-16 ucrainene. Statele Unite ajută Ucraina pentru a face față atacurilor Rusiei.

SUA a modernizat avioanele F-16 ale ucrainenilor

Aceste modificări au fost făcute de escadrila 68 de război electronic, care este un centru de excelență în domeniul războiului electronic al Forțelor Aeriene, axat pe creșterea letalității și a capacității de supraviețuire a SUA și a partenerilor săi strategici prin dezvoltarea, testarea și furnizarea de sprijin pentru războiul electromagnetic în întregul spectru.

O operațiune unică

US Air Force a spus că a fost o operațiune unică din cauza mai multor factori și a oferit și explicații. Lucrările au trebuit să fie efectuate pe echipamente care nu se află în serviciul US Air Force. Din partea Defense Express, precizăm că este vorba în mod evident despre containerul ECIPS/CJS, care a fost reperat pe avioanele de luptă ucrainene. Termenele care erau legate de data transferului avioanelor de vânătoare către Ucraina erau foarte strânse. Americanii au fost nevoiți să investigheze capacitățile reale ale echipamentului și apoi să modernizeze partea sa de software pe baza algoritmilor utilizați de US Air Force pentru a contracara sistemele rusești de apărare aeriană.

Rusia s-ar putea confrunta cu probleme

Și avioanele din Olanda și Danemarca au primit actualizări, dar nu la nivelul celor din Ucraina. Specialiștii americani au lucrat împreună cu colegii europeni, precum și au testat cu succes toate actualizările. Avioanele F-16 ucrainene au obținut oportunități foarte interesante de a suprima în mod eficient sistemele rusești, ceea ce înseamnă creșterea siguranței și eficacității atacurilor asupra sistemelor rusești de apărare aeriană. SUA speră ca Ucraina să nu se lase doborâtă și să facă față atacurilor Rusiei.

US Air Force va primi informații de la ucraineni cu privire la utilizarea acestor dispozitive de război electronic în lupte reale. Apoi tatele Unite vor continua să modernizeze aceste avioane de luptă.