Amenzile rutiere cresc de la 1 ianuarie 2022! Cât va fi punctul de amendă după majorarea salariilor?

Majorarea salariului minim brut din România ar putea înregistra creșteri semnificate în ceea ce privește amenda rutieră. Conform Codului Rutier, un punct de amendă reprezintă 10% din salariul minim brut. Autoritățile de la noi din țară au plafonat această valoare cu mai mulți ani în urmă, un punct amendă fiind reprezentat în prezent de suma de 145 de lei.

Autoritățile anunță majorări salariale de la 1 ianuarie 2022, ceea ce este clar un lucru bun, însă poate veni și cu părți negative pentru șoferi. Valoarea unui punct de amendă va crește, asta dacă statul român nu plafonează din nou punctul amendă. În prezent, salariul minim brut pe economie este de 2.300 de lei, iar acesta va fi majorat la 2.550 de lei încă din prima zi a noului an.

Criza politică din România ar putea aduce amenzi rutiere mai mari din ianuarie

În prezent, valoarea unui punct amendă este de 145 de lei, însă el ar putea crește semnificativ de la 1 ianuarie 2022. Dacă autoritățile nu decid plafonarea prețului, punctul amendă va crește cu mai bine de 100 de ajung, ajungând la valoarea de 255 de lei. Această majorare își va face simțită prezența și în amenzile rutiere, care vor crește semnificativ.

Conform Codului Rutier, punctul amendă reprezintă 10% din valoarea salariului minim pe economie. Acest lucru înseamnă că anul 2022 va aduce majorări importante în ceea ce privește valoarea amenzilor rutiere. În prezent, românii se bucură de o valoare a punctului amendă mult mai mică, asta după ce, în anul 2017, autoritățile au decis plafonarea acestuia la suma de 145 de lei.

Salariul minim pe economie a înregistrat mai multe creșteri de atunci, însă an de an, autoritățile iau măsura de plafonare a valorii punctului amendă. Această decizie se ia prin Ordonanță de Urgență. Pentru ca acest lucru să se întâmple, România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, nu unul interimar sau demis. Dacă criza politică din țara noastră nu este rezolvată până la 1 ianuarie, șoferii care încalcă legea vor avea de plătit amenzi mult mai mari, calculul unui punct amendă fiind făcut după valoarea de 10% din salariul minim brut, prevăzută în Codul Rutier.