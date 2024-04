Amenințare teroristă la Roma. Ambasada Israelului a fost închisă

Amenințare teroristă la Roma, la ambasada statuluI Israel, în contextul atacului de la consulatul iranian din Damasc, Siria. Sediul diplomatic al statului evreu, din capitala Italiei a fost închis.

Ambasada Israelului la Roma s-ar număra printre cele 28 de sedii diplomatice închise de teama unor represiuni ale Iranului. Oficialii de la Teheran au amenințat cu riposta după atacul în care a fost ucis generalul Mohammad Reza Zahedi.

Ambasada Israelului la Roma a fost închisă, alături de alte 27 de sedii diplomatice israeliene, de teama unor represalii din partea Iranului. Este vorba despre o amenințare teroristă, în urma atacului (nerevendicat oficial de statul evreu) care a lovit consulatul Teheranului din Damasc, în Siria. În urma acestui incident a fost ucis generalul Mohammad Reza Zahedi.

Sediul Ambasadei Israelului din Roma se află pe Via Michele Mercati, lângă Villa Borghese, la Roma.

Publicația „The Times of Israel” a anunțat că Israelul a decis să închidă vineri, 5 aprilie, 28 de ambasade în întreaga lume. Este o măsură de precauție de pentru a evita o amenințare teroristă.

Avioane de război israeliene au distrus o clădire a consulatului iranian din Damasc, la începutul acestei luni. De aici și precauția față de o posibilă amenințare teroristă. În atac au fost ucise șapte persoane între care și doi generali, conform autorităților de la Teheran. Unul dintre aceștia a fost generalul Mohammad Reza Zahedi, care a condus forța de elită Quds în Liban și Siria până în 2016.

A mai fost ucis și adjunctul lui Zahedi, generalul Mohammad Hadi Hajriahimi, dar și alți cinci ofițeri. De asemenea, a murit și un membru al organizației teroriste Hezbollah, Hussein Youssef, după cum a declarat un oficial al grupului militant pentru Associated Press.

Ambasadorul Iranului, Hossein Akbari, a promis răzbunare „de aceeași magnitudine și duritate” pentru atac. Iar observatorii internaționali s-au arătat îngrijorați că acest atac ar putea duce la escaladarea conflictului în Orientul Mijlociu.

Reprezentanții Israelului au declarat că nu comentează atacul din Siria.

An Israeli air attack on the Mezzeh neighborhood in the Syrian capital killed Mohammad Reza Zahedi, a general and commander of the Syrian and Lebanese forces of the Iranian Revolutionary Guard Corps, Reuters reported. At least 8 people were killed in total, according to Al… pic.twitter.com/8DW8RSio8b

— NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2024