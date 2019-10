Amenda este de 500.000 de lire sterline și a fost dată pentru încălcarea securității datelor personale ale utilizatorilor rețelei facebook, în celebrul scandal Cambridge Analytica. Autoritatea care are rolul de a proteja datele personale ale cetățenilor Marii Britanii a anunțat că Facebook a fost de acord să plătească amenda.

Această amendă, vine la patru luni, de când autoritatea de profil din SUA a obligat compania Facebook să achite o amendă de cinci miliarde de dolari, tot pentru nerespectarea datelor personale ale cetățenilor americani.

În total, la nivel mondial, autoritățile din SUA și Marera Britanie estimează că peste 2.2 miliarde de utilizatori au fost analizați și le-a fost scant comportamentul social-media.

Pentru cine nu știe, scandalul Cambridge Analytica a scos la iveală faptul că datele utilizatorilor de facebook era folosite de o firmă cu același nume, pentru a ”ghidona” preferințele politice sau comerciale ale utilizatorilor. Christopher Wylie a dezvaluit pentru publicațiile New York Times si Observer ca firma Cambridge Analytica, detinuta de miliardarul specializat in tranzactii speculative Robert Mercer si condusa la acea vreme de Steve Bannon, a participat la campania electorala a lui Donald Trump folosind fraudulos profilurile Facebook a milioane de alegatori americani pentru a construi un puternic program software in scopul anticipării si influențării preferințelor electorale. Aceeasi companie de analize a fost implicata in campania pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (Brexit) . Steve Bannon a devenit in august 2017 director al echipei de campanie a lui Donald Trump. Firma Cambridge Analytica a utilizat date sustrase in 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegatorilor americani si a le trimite reclame politice personalizate.

