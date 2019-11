„Gabriel Oprea nu este membru PSD şi nu va fi cât sunt eu interimar”, a precizat Ciolacu

Despre prezenţa lui Gabriel Oprea la sediul PSD, în ziua votului pentru alegerile prezidenţiale, Dăncilă a spus că Oprea a devenit vicepreşedinte PSD în urma unui protocol pe care partidul l-a semnat cu mai multe sidnicate, care prevedea acest lucru.

Dăncilă a precizat, totuşi, că acordurile erau valabile până la turul al doilea al alegerilor prezidenţiale şi că documentele acestea, semnate de ea ca vicepreşedinte, nu mai sunt valabile. Dăncilă a susţinut că Oprea nu avea drept de vot.

Gabriel Oprea a explicat care a fost motivul pentru care el se afla în sediul PSD în ziua votului.

„Nu am venit la ciolan, am venit la greu, să ajut şi cred că trebuie să fim uniţi pentru a fi puternici, să construim, să întărim, să strângem rândurile, nu să distrugem. Cred că Partidul Social Democrat are nevoie acum de unitate, are nevoie să-şi adune forţele şi să se pregătească temeinic pentru a câştiga alegerile importante de anul viitor”, a afirmat Oprea, potrivit psnews.ro

