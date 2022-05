Se schimbă actele de identitate care au expirat în timpul pandemiei. Ambasada României în Spania, anunț important pentru românii aflați în această ţară

Consulatul General al României la Madrid organizează sâmbătă, 28 mai 2022, între orele 09.00 și 13.00, o sesiune specială pentru preluarea cererilor de pașapoarte, pentru persoanele majore ale căror cărți de identitate au expirat în perioada stării de alertă.

Așadar, românii din Spania ale căror cărți de identitate au expirat în perioada stării de alertă pot aplica pentru un pașaport nou, în cadrul unei sesiuni speciale organizate la Consulatul General de la Madrid.

Ambasada României în Spania, anunț extrem de important pentru românii aflați în această ţară

„V-a expirat cartea de identitate românească în perioada stării de alertă?

#ȘtiațiCă acest document mai rămâne valabil doar până la data de 7 iunie 2022, iar ulterior va trebui să îl schimbați?

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, Consulatul General al României la Madrid organizează S MBĂTĂ, 28 mai 2022, între orele 09.00 și 13.00, o sesiune specială pentru preluarea cererilor de pașapoarte, pentru persoanele majore ale căror cărți de identitate au expirat în perioada stării de alertă.

Pe 28 mai 2022, vor putea depune cereri de pașaport cu domiciliul în #România toate persoanele cu vârstă de peste 18 ani care îndeplinesc toate condițiile de mai jos:

– Dețin carte de identitate românească expirată în perioada 01.03.2020-07.06.2022

– Dețin pașaport românesc expirat

– Au reședința în zona de competență a Consulatului General de la Madrid (https://madrid.mae.ro/node/756 )

-> Documentele (cartea de identitate și pașaportul) vor fi prezentate în original.

Ce trebuie să facă persoanele aflate în această situație

Persoanele cu vârstă peste 18 ani care doresc să obțină un nou pașaport la data și în condițiile indicate anterior, trebuie să contacteze telefonic, în prealabil, oficiul consular la numărul de telefon: +34 642 525 590 (LUNI – VINERI, între 10.00 – 14.30) până cel târziu pe 27 mai. Disponibilitate limitată.

Costul unui pașaport este de 59,00 euro, sumă la care se adaugă costul trimiterii acestuia prin curier. Total de plată 67,50 euro. Plata se va realiza EXCLUSIV cu cardul bancar.

Nu se vor prelua alte cereri de servicii consulare față de cel indicat mai sus!

Posted by Ambasada României în Spania / Embajada de Rumanía en España on Tuesday, May 24, 2022.