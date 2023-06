Amalia Năstase, la Gala Capital Top 100 Femei de Succes: „Toate cazurile care ajung cumva la mine se soluționează cu succes, doar pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni”

„Sunt onorată să primesc acest premiu după ce am văzut ce femei extraordinare au fost premiate înaintea mea. Mă simt foarte umilă pentru că față de realizările voastre, realizările mele, nu sunt parcă așa de importante. Spunea Delia Ungureanu mai devreme că succesul se întâmplă atunci când faci ceea ce este sortit din naștere ca să faci. Cred că atunci când m-am născut, mi-a spus cineva să te ocupi de copii și orice a-i face altceva în viața ta nu o să ai succes decât dacă de ocupi de copii. În ultimii ani, m-am ocupat de copii. Am descoperit că pentru copii am o putere extraordinară pe care nu am avut-o niciodată în viața mea pentru mine și atunci tot ceea ce îmi un în cap îmi iese și toate cazurile care ajung cumva la mine se soluționează cu succes, doar pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni”, a declarat acesta în momentul primirii premiului în cadrul Galei Capital Top 100 Femei de Succes din România.

Amalia Năstase construiește o lume mai bună pentru copii, zi de zi

Amalia Năstase este Președintele Fundației pentru Copii Ronald McDonald România și susține de mai bine de 10 ani cauzele acesteia. În anul 2022, aceasta a reușit, alături de echipă și de parteneri, să inaugureze cea de-a treia Casă Ronald McDonald la Iași, în curtea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”. „Aici, părinții copiilor bolnavi din zona Moldovei pot locui pe toată perioada internării celor mici”, a transmis Amalia Năstase pentru revista Capital. Un al doilea proiect de impact pentru sănătatea copiilor a fost demararea primei ediții a Conferințelor și Atelierelor dedicate Îngrijirii Centrate pe Familie, un proiect prin care se urmărește îmbunătățirea relaționării dintre personalul medical și familia pacientului pediatric.

Printre provocările pandemiei, Președintele Fundației a identificat nevoia de a regândi toată activitatea Caselor Ronald McDonald în starea de urgență „și ne-am dat seama că putem ajuta în continuare spitalele partenere oferind Casele pentru personalul medical”. De asemenea, aceasta s-a implicat și la construcția secției ATI Covid de la Ana Aslan împreună cu Crucea Roșie.

Copiii, pe primul plan

Nimeni nu îi poate contesta succesul Amaliei Năstase, iar totul se datorează anilor de muncă. Pentru a atinge un astfel de nivel, extrem de necesare sunt pasiunea și tenacitatea. „Dacă nu există pasiune în ceea ce faci, nu ai rezultatele dorite. Încrederea în tine și în Dumnezeu”, a declarat aceasta pentru Capital. Crede că este important să fim demni și atenți la cei din jur, iar aceste aspecte sunt relevante zi de zi, atât în viața personală cât și în proiectele în care se implică și care îi dau satisfacția că poate ajuta și participa la schimbarea în bine a lumii în care trăim.

De asemenea, începând cu anul 2022, Amalia este Președintele Asociația Părinților Copiilor cu Afecțiuni Oncologice, alături de care a demarat un program pilot cu impact major pentru copiii dintr-un centru important de tratament, sectia de oncohematologie pediatrica a Institutului Clinic Fundeni. În același an, a fost angajată și formată o echipă auxiliară de suport pentru secția de oncohematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni sub îndrumarea doamnei profesor Anca Coliță. „Acest proiect pilot a demonstrat că se poate schimba și cel mai greu domeniu al medicinei, când ai această dorință, energia și motivația necesare pentru a fi acolo în fiecare zi”, a continuat Amalia Năstase.

Amalia Năstase este și ambasadorul campaniei de scădere a mortalității infantile pentru Salvați Copii. Acesta este un proiect cu ajutorul căruia au fost dotate peste 100 de maternități din România, pe o durată de 12 ani, cu echipamente de peste 8,5 milioane de euro. Alături de Fundația Renașterea, sprijină mii de femei să își poată realiza mamografii și controale anuale.

Gala Capital Top 100 Femei de Succes din România

Acesta este un eveniment organizat anual de revista Capital prin care sunt recunoscute meritele și implicarea femeilor în dezvoltarea mediului economic, social, cultural sau administrativ din România. Pentru fiecare categoria au fost premiate trei femei, și, de asemenea, au existat și premii speciale pentru anumite doamne.

