Am fost atunci, cu Elveția

„Craiova sub sărutul fotbalului” a titrat ziarul ”Sportul” pe 16 martie 1983, avancronica marelui meci „U” Craiova – Kaiserslautern, 1-0, în sferturile de finală ale Cupei UEFA. A fost un meci de poveste și de istorie. „Am avut cereri scrise pentru 250.000 de bilete”, avea să-mi povestească nea Cornel Stroe, marele președinte al acelei mari echipe.

Bucureștiul, sub sărutul fotbalului

Aseară, și Bucureștiul a fost sub sărutul fotbalului. Sunând la companii de taxi, operatoarele îți puneau, invariabil, aceeași întrebare: „Mergeți la meci?”. De pe la Iancului și de pe la Muncii, șuvoaie de fani curgeau către stadion. Zeci te prieteni sunau, cu aceeași întrebare: „Nu ai cumva un bilet?”. Pe ecranele din holul de la „Arena Națională” rulau declarațiile lui Mircea Lucescu. Marele antrenor se întorsese din Germania, de la meciul Ucraina – Italia. „Această calificare sper să însemne pentru fotbalul nostru ce a însemnat calificarea din 1984, de la Campionatul European. Când acel succes a determinat ascensiunea lui Dinamo și a Stelei. Craiova jucase semifinala Cupei UEFA…”.

„Favoritul” prichindeilor: „România!”

Mulți prichindei cu stegulețe tricolore și vopsiți pe obraji în albastru, galben și roșu. Intervievați de reporteri, se declarau fani ai lui Ianis, ai lui Sanciu, ai lui Alibec… „Care este favoritul tău?”, a întrebat cineva. ”România!”.

În holul arenei, întâlnire cu Belodedici. Neschimbat, deși e inutil să o spun. O dăm în glume. „Bună seara, domnule Iovan!”. Replică de mare fotbalist: „Mulțumesc, dar sunt Bumbescu!”. Apare și Ionel Ganea. Îi amintesc de o declarație a lui celebră, vizavi de puterea de luptă a „tricolorilor” de azi: „Când striga Gică Popescu la noi, tremura fanionul de la corner”.

„Noaptea cu torțe de la victoria cu Italia”

50.000 de fani au cântat alături de Andra „Deșteaptă-te, române!”. După golul lui Alibec, pe la jumătatea reprizei a doua s-au aprins zeci de mii de luminițe de pe telefoane. În aprilie 1983, zeci de mii de oameni au aprins torțe din ziare, la marea victorie a României lui Mircea Lucescu, 1-0 contra Italiei, campioana mondială. În studioul de la Antena 1, Gică Popescu îl felicită pe Edi Iordănescu. Popescu a fost unul dintre criticii actualului selecționer în această campanie.

„Fiind la final de campanie de calificare, merită toate felicitările noastre. Au terminat pe primul loc fără să piardă. Ceea ce contează în fotbal e rezultatul. Ceea ce a obţinut echipa noastră naţională e lăudabil. Am terminat pe primul loc. Am avut şi puţină şansă, dar până la urmă rămân rezultatele şi primul loc în grupă. Am trăit cu senzaţia că elveţienii au supărat pe cineva acolo Sus. Cred că rezultatul este unul muncit. După o repriză echilibrată, elveţienii au venit peste noi. Moldovan a apărat tot şi are un merit mare în victorie”.

În urmă cu 40 de ani, după Benfica Lisabona – Universitatea Craiova, Eugen Barbu scria în „Informația”, un editorial memorabil: „M-ai învins, Rodioane!”. Plecăciunea marelui scriitor față de marele atacant Rodion Cămătaru, pe care îl ironizase atâta amar de vreme.

Bucureștiul geme de lume. Zecile de mii de oameni care au sărbătorit și au plans la una cu ploaia în noapte merg către casele lor. Lămpile taxiurilor au culoarea roșie, ca în nopțile de Revelion.

Peste ani, ei și prichindeii colorați pe obraji, vor spune: „Am fost, atunci, cu Elveția!”.