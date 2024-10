Monden Alt proces între impresara Ana Prodan și Laurențiu Reghecampf. Ce a înfuriat-o pe impresară







Deși s-au despărțit de mai bine de doi ani, impresara și fostul soț își tot dau întâlniri la instanță. De această dată, Ana Prodan a fost scoasă din sărite de mai multe afirmații ale fostului soț.

Impresara nu scapă nimic

Antrenorul a participat la un podcast unde a dezvăluit că ar fi salvat-o pe fosta soție de la închisoare. Aceasta ar fi riscat să ajungă după gratii din cauza unei datorii la ANAf. „Pentru acea sumă, am plătit eu banii la ANAF. Am primit o notificare de plată de 84.000 de euro după un articol publicat. Am acoperit această sumă pentru a evita problemele legale. Am împrumutat PFA-ul lui Anamaria și am făcut plata (…)Am trimis banii din Emirate și s-a plătit.

M-a sunat contabila că, dacă nu se plătesc banii, riscă să fie arestată doamna. Și am plătit, i-am împrumutat PFA-ul și a plătit ea”. Doar că aceste afirmații au înfuriat-o pe impresară, așa tare că a transmis prin avocatul său că îl dă în judecată pe fostul soț. ”Individul anonim nu știe ce bani intrau în conturi căci era ocupat cu organizarea de petreceri interminabile.

”Dacă nu vorbește de Ana Prodan, cine îl bagă în seamă?”

Avea în spate și în față familia Prodan! Anamaria și Ionela Prodan care-l țineau ca pe prinț! Sunt cel mai corect om din Univers. Mulțumesc celor care au verificat contabilitatea companiei mele și m-au felicitat pentru corectitudine. Cât despre turnători, Dumnezeu să le dea după suflet!”, a transmis impresara.

Pe de altă parte, aceasta a mai spus că dacă Reghecampf nu se mai folosește de numele ei pe la podcasturi, ar muri de foame. „Ce să-i facem lui Reghe? Ne amuzăm că încă îl mai pot ajuta să fie băgat în seamă și chemat pe la mondenități și podcasturi. Dacă nu vorbește despre Anamaria Prodan, cine îl bagă în seamă? Nu observați că anunță pe la fiecare podcast pe unde ajunge că este ultima dată când discută despre Anamaria Prodan?”, a mai spus aceasta.